Kota Mandi Bhav : चना, मैथी तेज, लहसुन मंदा

गेहूं नया मिल लस्टर 2350 - 2450

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 - 2525

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2550 - 2650

धान सुगंधा 2800 - 3401

धान (1509) 3400 - 3750

धान (1847) 3200 - 3601

धान (1718-1885) 3800 - 4100

धान (पूसा-1) 3000 - 3800

dhान (1401-1886) 3850 - 4100

धान दागी 1500 - 3000

सोयाबीन 6000 - 7200

सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी 7000 - 7450

सरसों 6800 - 7650

अलसी 8000 - 9050

ज्वार शंकर 1700 - 2300

ज्वार सफेद 2800 - 5000

बाजरा 1800 - 2050

मक्का लाल 1700 - 1900

मक्का सफेद 1600 - 2200

जौ नया 2100 - 2450

तिल्ली 7000 - 8500

मैथी नई 5800 - 6700

धनिया बादामी 11000 - 11400

धनिया ईगल 11400 - 12000

धनिया रंगदार 13000 - 15000

मूंग 6000 - 7400

उड़द 4500 - 6800

चना देशी 5200 - 5800

चना मौसमी नया 5100 - 5650

चना पेप्सी 5100 - 5801

चना डंकी पुराना 4000 - 4600

चना काबुली 5500 - 7000