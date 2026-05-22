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Kota Mandi Bhav : चना, मैथी तेज, लहसुन मंदा

लहसुन की आवक लगभग 12 हजार कट्टों की रही। लहसुन के भाव 3500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे तथा इसमें 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 22, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 80 हजार कट्टों की रही। चना और मैथी के भाव में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 12 हजार कट्टों की रही। लहसुन के भाव 3500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे तथा इसमें 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2350 - 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2450 - 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2550 - 2650
धान सुगंधा2800 - 3401
धान (1509)3400 - 3750
धान (1847)3200 - 3601
धान (1718-1885)3800 - 4100
धान (पूसा-1)3000 - 3800
dhान (1401-1886)3850 - 4100
धान दागी1500 - 3000
सोयाबीन6000 - 7200
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी7000 - 7450
सरसों6800 - 7650
अलसी8000 - 9050
ज्वार शंकर1700 - 2300
ज्वार सफेद2800 - 5000
बाजरा1800 - 2050
मक्का लाल1700 - 1900
मक्का सफेद1600 - 2200
जौ नया2100 - 2450
तिल्ली7000 - 8500
मैथी नई5800 - 6700
धनिया बादामी11000 - 11400
धनिया ईगल11400 - 12000
धनिया रंगदार13000 - 15000
मूंग6000 - 7400
उड़द4500 - 6800
चना देशी5200 - 5800
चना मौसमी नया5100 - 5650
चना पेप्सी5100 - 5801
चना डंकी पुराना4000 - 4600
चना काबुली5500 - 7000
लहसुन3500 - 13500

खाद्य तेल भाव

(15 किलो प्रति टिन)

खाद्य तेलभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2685
चंबल2660
सदाबहार2520
लोकल रिफाइंड2400
दीप ज्योति2540
सरसों स्वास्तिक2710
अलसी2580

मूंगफली तेल भाव

(प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3280
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3170
कटारिया गोल्ड2875

वनस्पति घी भाव

(प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2085
अशोका2085

अन्य बाजार भाव

वस्तुभाव
चीनी4340 - 4380 रुपए प्रति क्विंटल

देसी घी भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दाल भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

वस्तुभाव
बासमती चावल8500 - 9500
मूंग दाल9000 - 9500
मोगर10000 - 10500
चना दाल6600 - 6800
तुअर दाल10000 - 13000

कोटा सर्राफा भाव : चांदी गिरी, सोना स्थिर

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 1000 रुपए गिरकर 2,58,000 रुपए प्रति किलो पर रही। जेवराती सोना 1,52,100 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए)
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)1,52,000
गोल्ड 22 कैरेट1,40,741
गोल्ड 20 कैरेट1,32,174
गोल्ड 18 कैरेट1,21,600
गोल्ड 14 कैरेट1,07,042

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

22 May 2026 07:55 pm

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