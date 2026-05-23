Rajasthan Crime: महिला ने युवक को जिम की फीस देने बुलाया और होटल ले जाकर बनाए संबंध, हनीट्रेप मामले में 4 गिरफ्तार

इसके बाद योगेन्द्र मीणा निवासी इटावा ने फोन कर बताया कि तेरे साथ कोटा में कोई महिला का मैटर हुआ है। वह बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने की बोल रही है। मैं संभाल लूंगा। इसके पश्चात रियासत अली व अब्दुल फिरोज ने फोन किया और मामला रफा-दफा व राजीनामा कराने के लिए 15 लाख रुपए मांगे। मैंने इतने रुपए नहीं होने की बात कही तो 3.50 लाख रुपए 21 मई को ढीपरी कालिसिंध लेकर आने की बात कही। हालांकि मेरे पास 3.50 लाख भी नहीं थे। गुरुवार को मुझे योगेन्द्र मीणा कार में बैठाकर ढीपरी कालिसिंध ले गया। उससे पहले ही मैं इटावा पुलिस को फोन पर पूरे प्रकरण के बारे में बता चुका था।