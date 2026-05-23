Rain Alert: आज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट, 44.2°C पहुंचा पारा, एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में बदलेगा मौसम

सुबह से ही तेज धूप का असर दिखाई देने लगा था और दोपहर तक सड़कों पर गर्म हवा के थपेड़े चलने लगे। दोपहर के समय बाजारों और मुख्य मार्गों पर आवाजाही कम नजर आई। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। तेज गर्मी के चलते दुपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग चेहरे को कपड़े से ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर निकले। गर्मी के कारण कूलर और एसी की मांग भी बढ़ गई। वहीं बिजली की खपत में भी लगातार इजाफा हो रहा है।