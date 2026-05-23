23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

खुशखबरी: रामगंजमंडी में 63 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल, लोकसभा अध्यक्ष ने किया शिलान्यास

Ramganjmandi Hospital: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंजमंडी में जिला अस्पताल भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 200 बेड का अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

May 23, 2026

Ramganjmandi Hospital

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Ramganjmandi Hospital : कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंजमंडी में जिला अस्पताल भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 200 बेड का अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। बिरला ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अब तक गंभीर उपचार के लिए लोगों को कोटा या झालावाड़ जाना पड़ता था, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल के बनने के बाद क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। अस्पताल में इमरजेंसी सहित विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल सेवाओं और मेडिकल कैंपों के माध्यम से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जहां लोगों को नि:शुल्क जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में रामगंजमंडी क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए गए हैं, जिससे आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।

शिक्षा और तकनीकी संस्थानों का विस्तार

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रामगंजमंडी में शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। यहां सैनिक कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, आइटीआइ, पॉलिटेक्निक, वेद विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थानों का विकास किया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर कार्य हो रहे हैं। दिल्ली-मुंबई रेल लाइन और कोटा एयर कनेक्टिविटी का लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा, जिससे आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : दिलावर

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि रामगंजमंडी में जिला अस्पताल भवन का शिलान्यास क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के सतत प्रयासों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सहयोग से यह महत्वपूर्ण परियोजना संभव हो पाई है। दिलावर ने बताया कि अस्पताल को डेढ़ वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसे आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं, जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Madan Dilawar: मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को फटकारा, बोले- ‘मैं फील्ड में जाता हूं, सच बताओ गप्पे नहीं’
श्री गंगानगर
Rajasthan minister review meeting, Madan Dilawar news, Sri Ganganagar administration, Hanumangarh district news, Panchayati Raj Rajasthan, rural sanitation issues Rajasthan, ODF reality check, Rajasthan education department, school teacher distribution, government review meeting, Rajasthan politics news, village cleanliness issue, district administration Rajasthan, Sri Vijaynagar news, Rajasthan governance update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 May 2026 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / खुशखबरी: रामगंजमंडी में 63 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल, लोकसभा अध्यक्ष ने किया शिलान्यास

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

KDA: खुले नाले में गिरे रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत मामले में XEN सहित 3 इंजीनियर सस्पेंड, लगाई ₹17.23 लाख की पेनल्टी

Retired Principle Death
कोटा

Rajasthan Crime: महिला ने युवक को जिम की फीस देने बुलाया और होटल ले जाकर बनाए संबंध, हनीट्रेप मामले में 4 गिरफ्तार

Honey Trap Case
कोटा

Rain Alert: आज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट, 44.2°C पहुंचा पारा, एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में बदलेगा मौसम

Rain Alert In Rajasthan
कोटा

Kota Mandi Bhav : चना, मैथी तेज, लहसुन मंदा

Kota-Mandi
कोटा

Development Project: कोटा में चौड़ी होंगी सड़कें, घटोत्कच सर्कल से यहां तक अंडरग्राउंड बिजली लाइन के निर्देश जारी

Kota Development
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.