खुशखबरी: रामगंजमंडी में 63 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल, लोकसभा अध्यक्ष ने किया शिलान्यास

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रामगंजमंडी में शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। यहां सैनिक कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, आइटीआइ, पॉलिटेक्निक, वेद विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थानों का विकास किया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर कार्य हो रहे हैं। दिल्ली-मुंबई रेल लाइन और कोटा एयर कनेक्टिविटी का लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा, जिससे आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।