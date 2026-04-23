23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Madan Dilawar: मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को फटकारा, बोले- ‘मैं फील्ड में जाता हूं, सच बताओ गप्पे नहीं’

Madan Dilawar News: श्रीविजयनगर में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताते हुए तीखे सवाल उठाए।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

Apr 23, 2026

Rajasthan minister review meeting, Madan Dilawar news, Sri Ganganagar administration, Hanumangarh district news, Panchayati Raj Rajasthan, rural sanitation issues Rajasthan, ODF reality check, Rajasthan education department, school teacher distribution, government review meeting, Rajasthan politics news, village cleanliness issue, district administration Rajasthan, Sri Vijaynagar news, Rajasthan governance update

अधिकारियों संग बैठक करते मदन दिलावर। फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का जिले का दौरा प्रशासनिक तंत्र के लिए असहज सवालों और सख्त संदेशों से भरा रहा। श्रीविजयनगर पंचायत समिति सभागार में आयोजित श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक में मंत्री का रुख तीखा रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं फील्ड में जाकर देखता हूं, आप सच बताओ। मैं यहां गप्पे मारने के लिए नहीं बैठा।

यह वीडियो भी देखें

मंत्री ने पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए। हनुमानगढ़ के सीईओ ओमप्रकाश बिश्नोई से जब गांवों की सफाई व्यवस्था पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने 100 घरों से कम आबादी वाले गांवों में ही सफाई की जिम्मेदारी होने की बात कही। इस पर मंत्री भड़क गए, यह कहां लिखा है? उन्होंने कचरा निस्तारण, मृत पशुओं के उठान और गंदगी के मुद्दों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए गंदे गांवों की सूची मांगी और मौके पर जांच की चेतावनी दी।

हकीकत : अब भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर

ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के दावों पर भी मंत्री ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कागजों में भले ही गांव ओडीएफ घोषित हों, लेकिन जमीनी हकीकत में अब भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। आप आरएएस अधिकारी होकर भी मंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं। सरकार का पैसा यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। एसीईओ देशराज से रात्रि चौपालों के साक्ष्य मांगे और निस्तारित प्रकरणों का हिसाब भी तलब किया।

श्रीगंगानगर जिला परिषद के सीईओ गिरधर को भी गांवों की सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। पदमपुर बीडीओ जांगिड के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व विधायक संतोष बावरी, एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार सहित अधिकारी मौजूद थे।

स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन सही करने के निर्देश

बैठक का दूसरा चरण शिक्षा विभाग को लेकर रहा। सीडीईओ अरविंदर सिंह सहित अन्य अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने, शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने, स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग और शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत 29 जीबी के ग्रामीण रामप्रताप शर्मा के नेतृत्व में पंचायत में कथित घोटाले की जांच की मांग को लेकर पहुंचे। दिलावर ने मामले की जल्द जांच कराने का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें

Pali News: अंग्रेजों के जमाने के रेलवे स्टेशन पर गरजा बुलडोजर, सभी भवन तोड़कर जमींदोज किए, जानिए इसकी वजह
पाली
Pali railway station redevelopment, Rajasthan railway news, Amrit Bharat station scheme, Pali station upgrade 2027, Indian Railways modernization, Rajasthan infrastructure news, railway station renovation, Pali city development, railway construction update, FOB lift escalator railway, station redevelopment India, railway passenger facilities, Rajasthan transport news, Indian Railways projects, Pali railway update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 05:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Madan Dilawar: मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को फटकारा, बोले- ‘मैं फील्ड में जाता हूं, सच बताओ गप्पे नहीं’

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेलेट पेपर देख चकराया सिर, मनपसंद वरीयता देने में लगा समय

श्री गंगानगर

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित मिले शिक्षक

Rajasthan Education Minister Madan Dilawar
श्री गंगानगर

Rajasthan Murder: भाई ने सगी बहन का कुल्हाड़ी से फोड़ा सिर, फसल का हिस्सा देने बुलाया और कर दी हत्या, फिर शव के पास बैठा रहा

Brother Murder Sister
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar : सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में ब्लास्ट, कोयला मिल में लगी आग, श्रमिक-कर्मचारी सहमे

Sriganganagar Suratgarh Super Critical Thermal Power Plant Blast coal mill Fire workers and employees scared
श्री गंगानगर

चारदीवारी हटाने का विवाद : विधायक सेवा केन्द्र में सुलह वार्ता में मचा हंगामा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.