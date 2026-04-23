Madan Dilawar: मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को फटकारा, बोले- ‘मैं फील्ड में जाता हूं, सच बताओ गप्पे नहीं’

मंत्री ने पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए। हनुमानगढ़ के सीईओ ओमप्रकाश बिश्नोई से जब गांवों की सफाई व्यवस्था पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने 100 घरों से कम आबादी वाले गांवों में ही सफाई की जिम्मेदारी होने की बात कही। इस पर मंत्री भड़क गए, यह कहां लिखा है? उन्होंने कचरा निस्तारण, मृत पशुओं के उठान और गंदगी के मुद्दों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए गंदे गांवों की सूची मांगी और मौके पर जांच की चेतावनी दी।