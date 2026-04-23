Pali News: अंग्रेजों के जमाने के रेलवे स्टेशन पर गरजा बुलडोजर, सभी भवन तोड़कर जमींदोज किए, जानिए इसकी वजह

इसके तहत रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर दो के पीछे बने क्वार्टर के साथ सभी इमारतों को तोड़ दिया गया है। उस जगह पर टीन की दीवारें बना दी गई हैं, ताकि पत्थर व मिट्टी आदि प्लेटफार्म पर नहीं आए। प्लेटफार्म नंबर एक पर यात्रियों के विश्राम के लिए बना विश्राम गृह, रेलवे पुलिस चौकी भवन, कैंटीन, पार्सल कार्यालय, रेलवे यार्ड में बने सभी भवन तोड़कर जमींदोज कर दिए गए हैं। उन जगहों पर अब मैदान हो गया है।