Pali News: कलक्टर ने पेंशन शुरू कराने के दिए निर्देश, अन्नदाता कहते हुए बुजुर्ग महिला ने पकड़े पैर

इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला से पूछा, “आपको पता है, ये कौन थे?” इस पर वह बोली, “नहीं, कुण था? वै तो म्हनै पूछियों कठऊ आया, तो मैं कियौ नया गांव रा हो।” जब उनसे पूछा गया कि आपका काम हो गया तो उन्होंने कहा, “ठा कौनी, कै कोम करे हैं।” निगम कार्यालय में पाली जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी बुधवार को पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग दम्पती को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। दोनों जन आधार सत्यापन के लिए पहली मंजिल पर जा रहे थे। इस पर कलक्टर ने जन आधार सत्यापन का कार्य नीचे स्थित कक्ष में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीवरेज समस्या से संबंधित कक्ष और कार्य को ऊपर के तल पर स्थानांतरित करने को कहा।