पेट्रोल-डीजल वैट से राजस्थान सरकार को रोजाना हो रही ₹3.50 करोड़ की अतिरिक्त कमाई, 11 दिनों में 4 बार बढ़े दाम

VAT On Petrol-Diesel: राजस्थान के लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी परेशान कर रखा है। पिछले 11 दिनों में चार बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आमजन की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वहीं बढ़ी कीमतों के कारण राज्य सरकार को वैट से प्रतिदिन करीब 3.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। अब तक कोटा में पेट्रोल के दाम में 7.95 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 7.57 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि जहां उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल रही है, वहीं वैट के कारण सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है।