26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

पेट्रोल-डीजल वैट से राजस्थान सरकार को रोजाना हो रही ₹3.50 करोड़ की अतिरिक्त कमाई, 11 दिनों में 4 बार बढ़े दाम

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 11 दिनों में चार बार दाम बढ़ने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है, वहीं वैट के जरिए राज्य सरकार की रोजाना करीब 3.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो रही है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

May 26, 2026

Petrol-Deiseal

पेट्रोल पंप की फाइल फोटो: पत्रिका

VAT On Petrol-Diesel: राजस्थान के लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी परेशान कर रखा है। पिछले 11 दिनों में चार बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आमजन की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वहीं बढ़ी कीमतों के कारण राज्य सरकार को वैट से प्रतिदिन करीब 3.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। अब तक कोटा में पेट्रोल के दाम में 7.95 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 7.57 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि जहां उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल रही है, वहीं वैट के कारण सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है।

राजस्थान में पेट्रोल पर 29.04 प्रतिशत तथा डीजल पर 17.30 प्रतिशत वैट लगाया जा रहा है। इसके अलावा रोड डेवलपमेंट सेस के नाम पर पेट्रोल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर 1.75 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त सेस भी वसूला जा रहा है।

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन करीब 167 लाख लीटर डीजल तथा लगभग 80 लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है। इस आधार पर राज्य सरकार को रोजाना करीब 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वैट प्राप्त हो रहा है। इसमें सेस शामिल नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार के कर अलग से लागू हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आमजन के उपयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं धीरे-धीरे महंगी हो रही हैं। दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुओं के दाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से डीजल की कीमतों से जुड़े रहते हैं। ऐसे में डीजल के दाम बढ़ने पर महंगाई दर स्वतः बढ़ जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें करों में कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती हैं।
तरुमीत सिंह बेदी, अध्यक्ष, कोटा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन

राजस्थान में वैट

पेट्रोल : 29.04 प्रतिशत
डीजल : 17.30 प्रतिशत

फैक्ट फाइल

  • 6000 पेट्रोल पम्प राजस्थान में सरकारी ऑयल कम्पनियों हैं
  • 1400 से अधिक पेट्रोल पम्प निजी कंपनियों के हैं।

कोटा में पेट्रोल-डीजल कीमतें ऐसे बढ़ी

15 मई 2026

  • पेट्रोल 3.25 बढ़कर 107.51 रुपए लीटर
  • डीजल 3.02 बढ़कर 92.81 रुपए लीटर

19 मई 2026

  • पेट्रोल 90 पैसे बढ़कर 108.45 रुपए लीटर
  • डीजल 88 पैसे बढ़कर 107.51 रुपए लीटर

23 मई 2026

  • पेट्रोल 93 पैसे बढ़कर 109.38 रुपए लीटर
  • डीजल 92 पैसे बढ़कर 94.64 रुपए लीटर

25 मई 2026

  • पेट्रोल 2.83 रुपए बढ़कर 112.21 रुपए लीटर
  • डीजल 2.72 रुपए बढ़कर 97.36 रुपए लीटर

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार ने बदले 9 साल पुराने नियम, होटल-रेस्टोरेंट में स्टार रेटिंग खत्म, जिम-ब्यूटी पार्लर चलाना होगा महंगा
उदयपुर
Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 May 2026 02:04 pm

Published on:

26 May 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / पेट्रोल-डीजल वैट से राजस्थान सरकार को रोजाना हो रही ₹3.50 करोड़ की अतिरिक्त कमाई, 11 दिनों में 4 बार बढ़े दाम

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota News: कोटा प्रसूता मौत प्रकरण में बड़ा खुलासा, जांच में फेल निकला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, बैच पर रोक

​​​​​Kota Maternal Deaths Case
कोटा

Kota Mandi : चना, धनिया और लहसुन में तेजी, खाद्य तेलों में स्थिरता

Kota Mandi
कोटा

राजस्थान में शिक्षक आंदोलन के बाद बड़ा एक्शन, मदन दिलावर के खिलाफ मार्च निकालने वालों पर FIR दर्ज

madan dilawar
कोटा

Kota: ड्रिप लगते ही कांपने लगे मरीज, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, राजस्थान में तीन बैच की दवाओं पर रोक

Sultanpur CHC
कोटा

318 करोड़ की लागत से बदल रही कोटा के 2 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर, ग्रीन स्टेशन के रूप में मिलेगी नई पहचान

Kota Junction
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.