Mukundra Tunnel Project: अंतिम चरण में पहुंचा मुकुंदरा टनल का काम, बनने के बाद दिल्ली का सफर होगा आसान

Delhi Mumbai Expressway Mukundra Tunnel: देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे अब राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के विकास की नई पहचान बनता जा रहा है। कोटा जिले के चेचट और आसपास के क्षेत्रों में इस परियोजना का असर साफ दिखाई देने लगा है। वर्ष 2021 में शुरू हुआ ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एक्सप्रेस-वे के पूरी तरह शुरू होने के बाद क्षेत्र को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। व्यापार, परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं।