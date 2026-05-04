अवैध संबंध में हत्या: कौन है वो आशिक, जिसके संग पत्नी ने रिटायर्ड फौजी पति को मार डाला, अब तक 3 गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि दीपिका शर्मा, देवेश शर्मा और विष्णु सिंह ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। घटना वाले दिन तीनों घर पहुंचे और गले पर दबाव बनाकर मनोज शर्मा की हत्या कर दी। इसके बाद शव को पलंग पर लिटाकर उसे सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की और घटनास्थल से फरार हो गए।