अहमदाबाद भागने की फिराक में था रिटायर्ड फौजी की हत्या का आरोपी, 200+ CCTV खंगालने के बाद जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिला

रूट चार्ट और तकनीकी इनपुट के आधार पर पता चला कि आरोपी ट्रेन के जरिए जयपुर की ओर फरार हुआ है। इसके बाद जयपुर जीआरपी पुलिस से संपर्क कर उनका सहयोग लिया गया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी अकरम काजी को जयपुर रेलवे स्टेशन से दस्तायाब कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है।