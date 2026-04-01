Jaipur Suicide: 30 साल के शादीशुदा युवक ने 19 साल की प्रेमिका संग दे दी जान, 3 साल से थे प्रेम संबंध

घटना के बाद शुरुआती जांच में पुलिस को मौके पर किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं मिला। इससे मृतकों की पहचान करने में थोड़ी परेशानी हुई। हालांकि ट्रैक के पास एक बाइक खड़ी मिली। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई, जिसके बाद दोनों की पहचान हो सकी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दी।