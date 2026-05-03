Kota News: ‘मम्मी-पापा सॉरी…’ नीट एग्जाम से एक दिन पहले हॉस्टल के छठी मंजिल से कूदकर छात्र ने दी जान, सीसीटीवी में आई आखिरी तस्वीर

कोटा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से एक दिन पहले कोचिंग छात्र के आत्महत्या करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें छात्र सुसाइड से पहले हॉस्टल की छठी मंजिल पर सामान्य रूप से टहलता नजर आ रहा है। मामले में सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने खुद को परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने की बात लिखी है।