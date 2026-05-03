Good News: राजस्थान से MP को सीधा जोड़ेगी 201KM की रेलवे लाइन, 90 किमी तक कम हो जाएगी कोटा-नीमच की दूरी

कोटा। राजस्थान और मध्यप्रदेश के लंबे समय से लंबित रेल कनेक्टिविटी के सपने को साकार करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने अहम कदम बढ़ाया है। रेल मंत्रालय ने कोटा-रावतभाटा-बेंगू-सिंगोली-नीमच नई रेल लाइन (201.30 किमी) के अंतिम स्थान सर्वेक्षण (फाइनल लोकेशन सर्वे) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के साकार होने से दोनों राज्यों के कई दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।