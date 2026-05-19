अजमेर SP ऑफिस में फरियादी ने न्याय नहीं मिलने पर किया खुदकुशी का प्रयास, मचा हड़कंप

पीड़ित युवक ने बांदर सिंदरी पुलिस थाने में दिए परिवाद में अपने बड़े भाई और भाभी व अन्य पर मारपीट करने और पुश्तैनी जमीन नाम नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बीते सोमवार को युवक और उसकी मां को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया लेकिन शिकायत करने के बावजूद थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार पुलिस अब युवक की शिकायत को लेकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बांदर सिंदरी पुलिस थाने से भी युवक के परिवाद को लेकर सूचना मांगी गई है और उसके परिजनों से भी विवाद को लेकर जल्द ही पूछताछ की जाएगी।