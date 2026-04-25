Jaipal Poonia Murder: जयपाल पूनिया हत्याकांड में पूर्व विधायक के भाई सहित 9 आरोपियों को उम्रकैद, बीच सड़क गोलियों से भूना था

कुचामनसिटी। एडीजे न्यायालय कुचामन सिटी ने नावां के बहुचर्चित जयपाल पूनिया हत्याकांड में सभी दोषी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जबकि दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला चार साल पहले नावां में नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की दिनदहाड़े हुई हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। वारदात का मुख्य आरोपी मोती सिंह चौधरी, नावां से कांग्रेस विधायक रहे महेंद्र सिंह चौधरी का भाई है।