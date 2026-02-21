ज्ञान, कौशल और चरित्र ही राष्ट्र की प्रगति के आधार स्तंभ

बागड़े ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के 30 स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ 31 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में युवाओं के लिए स्वयं की जड़ों को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। शिक्षा के साथ अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं को साथ लेकर चलें। आईआईएम इंदौर के प्रोफेसर पीके सिंह ने कहा कि आज तकनीक बहुत तीव्र गति से बदल रही है, ऐसे में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ भाषाई दक्षता को मजबूत करना भी समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक शोभायात्रा निकाली। एनसीसी कैडेट्स ने बागड़े को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया। करुणेश सक्सेना ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कुलसचिव आलोक कुमार ने आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा मौजूद रहे।