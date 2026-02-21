शिक्षकों का टोटा: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पदों का अंबार, 86 हजार 369 शिक्षकों के पद चल रहे रिक्त

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रशासनिक पदों की भारी कमी का खुलासा विधानसभा में हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल 86,369 पद रिक्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा कमी प्राचार्य, उप प्राचार्य और व्याख्याताओं के पद है। विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के जवाब में सामने आए आंकड़ों के अनुसार 5,445 प्राचार्य एवं समकक्ष तथा 1,036 उप प्राचार्य पद खाली हैं। इसके अलावा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषयों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। इससे सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।