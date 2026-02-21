सावधान! फास्टैग का ‘एनुअल पास’ बनवाने जा रहे हैं तो ठहरिए, गूगल सर्च पर बिछा है साइबर ठगों का जाल

डीजीपी अग्रवाल के अनुसार साइबर अपराधी तकनीक के मामले में दो कदम आगे चल रहे हैं। शातिर ठग गूगल एड्स और सीईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर ला रहे हैं। आमतौर पर लोग गूगल सर्च में आने वाले पहले लिंक पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। अपराधी इसी मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं। वे पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को 'प्रायोजित टैग के साथ सबसे ऊपर दिखाते हैं। वेबसाइटों का रंग-रूप, डिजाइन और लोगो बिल्कुल असली एनएचएआई पोर्टल जैसा होता है, जिससे आम आदमी चकमा खा जाए।