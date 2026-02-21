निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे परीक्षा पेपर, सुरक्षा के कड़े पहरे में होगी ‘समान परीक्षा’

पेपर लीक और गोपनीयता भंग होने की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने निजी स्कूलों पर भरोसा कम करते हुए भंडारण की नई व्यवस्था लागू की है। निजी स्कूलों के प्रश्नपत्र संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) अथवा शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (यूसीइओ) के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रश्नपत्रों को रखने के लिए पहली प्राथमिकता पुलिस थानों को दी जाएगी। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में प्रश्नपत्र स्कूल में रखे जाते हैं, तो वहां 24 घंटे सुरक्षा और अनिवार्य रात्रि ड्यूटी लगानी होगी।