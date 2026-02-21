दुर्गम व दूरस्थ विद्यालयों का होगा चिन्हीकरण, शिक्षकों को मिलेगी सुविधा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत टास्क संख्या-140 की प्रभावी क्रियान्विति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने सभी जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार राज्य में दूरस्थ एवं दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि दूरस्थ व कठिन पहुंच वाले विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को विशेष आवास भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे विद्यालयों की पहचान आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक जिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समसा) एवं संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। समिति की ओर से जिले के भौतिक एवं भौगोलिक हालात के आधार पर दुर्गम विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जाएगा।