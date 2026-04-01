राजस्थान में 24 घंटे पूर्ण बंद रहेंगे निजी अस्पताल, RGHS सेवाएं तत्काल स्थगित, जानें मामला

आईएमए के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा और सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई से चिकित्सा पेशे की गरिमा प्रभावित होती है और डॉक्टरों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर असर पड़ता है । आपात बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हड़ताल के दौरान निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल सेवाएं सहित सभी संबंधित सुविधाएं बंद रहेंगी। यहां तक कि इमरजेंसी सेवाएं भी स्थगित रखने का फैसला लिया गया है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।