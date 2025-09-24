Home Loan Calculator: बैंक मना कर रहे तो यहां मिल जाएगा आपको होम लोन, जानिए 20 साल के लिए 50 लाख के कर्ज पर EMI

Home Loan Calculator: बहुत से ग्राहक ऐसे हैं, जिन्हें बैंक से होम लोन नहीं मिल पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनकी जॉब में स्टेबिलिटी का अभाव हो सकता है। उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। उनके पास पहले से कई लोन्स हो सकते हैं। हो सकता है उनकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं रही हो। ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से बैंक अक्सर ग्राहकों को होम लोन देने से मना कर देते हैं। ये ग्राहक एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाकर लोन ले सकते हैं।
एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में लोन प्रोसेसिंग तेज होती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपको तुरंत लोन अप्रूवल चाहिए, तो आप यहां से कर्ज ले सकते हैं। स्वरोजगार करने वाले लोगों और कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी यहां से लोन मिल जाता है। हालांकि, ध्यान रखें कि यहां ब्याज दर बैंकों की तुलना में अधिक होती है। साथ ही यहां रिपेमेंट अवधि भी छोटी होती है।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में इस समय होम लोन की ब्याज दर 7.45 फीसदी से शुरू हो रही है। ये दरें आरबीआई की रेपो रेट से लिक्ड नहीं होती हैं। बैंकबाजार डॉट कॉम के आंकड़ों के अनुसार, 20 साल की अवधि वाले 50 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर 7.45 फीसदी से 9 फीसदी तक है। यह ब्याज दर ग्राहक के क्रेडिट स्कोर और उनकी इनकम पर निर्भर करती है। अगर ग्राहक की इनकम अच्छी है और क्रेडिट स्कोर बेहतर है, तो उसे कम ब्याज दर मिल जाएगी।
बजाज फिनसर्व 7.45 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर से होम लोन ऑफर कर रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस होम लोन पर न्यूनतम 7.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। टाटा कैपिटल होम लोन पर न्यूनतम 7.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.25 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर से होम लोन ऑफर कर रहा है। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस होम लोन पर न्यूनतम 9 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज
|न्यूनतम ब्याज दर
|बजाज फिनसर्व
|7.45%
|एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस
|7.50%
|टाटा कैपिटल
|7.75%
|पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस
|8.25%
|पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस
|9.00%
-अगर आप बजाज फिनसर्व से 7.45 फीसदी ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 40,127 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 20 साल में कुल ब्याज 46,30,464 रुपये चुकाएंगे।
-आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 7.50 फीसदी ब्याज दर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 40,280 रुपये की बनेगी। यहां आप 20 साल में कुल ब्याज 46,67,118 रुपये चुकाएंगे।
-आप टाटा कैपिटल से 7.75 फीसदी ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 41,047 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 48,51,383 रुपये चुकाएंगे।
|HFCs
|ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
|लोन राशि (₹)
|अवधि (साल)
|मासिक EMI (₹)
|कुल ब्याज भुगतान (₹)
|बजाज फिनसर्व
|7.45%
|50,00,000
|20
|40,127
|46,30,464
|एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस
|7.50%
|50,00,000
|20
|40,280
|46,67,118
|टाटा कैपिटल
|7.75%
|50,00,000
|20
|41,047
|48,51,383
|पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस
|8.25%
|50,00,000
|20
|42,603
|52,24,788
|पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस
|9.00%
|50,00,000
|20
|44,986
|57,96,711
-आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से 8.25 फीसदी ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 42,603 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 52,24,788 रुपये चुकाएंगे।
-आप पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस से 9 फीसदी ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 44,986 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 57,96,711 रुपये चुकाएंगे।