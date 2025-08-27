सबसे कम रेट पर लें 55 लाख रुपये का Home Loan तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए ग्राहक की सैलरी?

Home Loan Calculator: साल की पहली छमाही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती के बाद से बैंकों ने होम लोन पर ब्याज दरों में काफी कमी की है। इस समय प्रमुख बैंक होम लोन पर 7.4 फीसदी से लेकर 14 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। अक्टूबर 2019 के बाद से सभी बैंकों ने रेपो रेट में उतार-चढ़ाव को नए होम लोन की रेट में भी लाना शुरू कर दिया है। अधिकतर बैंक आरबीआई रेपो रेट को होम लोन रेट के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क के रूप में रखते हैं। आज हम जानेंगे कि आपको होम लोन पर कौनसा बैंक कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है और 55 लाख के होम लोन पर कितनी ईएमआई बनेगी।