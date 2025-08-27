Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

सबसे कम रेट पर लें 55 लाख रुपये का Home Loan तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए ग्राहक की सैलरी?

Home Loan Calculator: इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन पर सबसे कम 7.4 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह बैंक वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले लोगों को अधिकतम 8.4 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 27, 2025

lowest interest rate on home loan
होम लोन पर ब्याज दरें काफी घट गई हैं। (PC: Gemini)

Home Loan Calculator: साल की पहली छमाही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती के बाद से बैंकों ने होम लोन पर ब्याज दरों में काफी कमी की है। इस समय प्रमुख बैंक होम लोन पर 7.4 फीसदी से लेकर 14 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। अक्टूबर 2019 के बाद से सभी बैंकों ने रेपो रेट में उतार-चढ़ाव को नए होम लोन की रेट में भी लाना शुरू कर दिया है। अधिकतर बैंक आरबीआई रेपो रेट को होम लोन रेट के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क के रूप में रखते हैं। आज हम जानेंगे कि आपको होम लोन पर कौनसा बैंक कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है और 55 लाख के होम लोन पर कितनी ईएमआई बनेगी।

इंडियन ओवरसीज बैंक में है 7.4% रेट

इंडियन ओवरसीज बैंक वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले ग्राहकों को होम लोन पर 7.4 फीसदी से 8.4 फीसदी तक की कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेतनभोगी लोगों को 7.4 फीसदी से 9.4 फीसदी तक और स्वरोजगार करने वालों को 7.4 फीसदी से 9.9 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया वेतनभोगी लोगों और स्वरोजगार करने वाले को 7.4 फीसदी से 10.1 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

होम लोन पर बैंकों की ब्याज दरें

55 लाख रुपये के लोन पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक से 55 लाख रुपये का होम लोन 7.4 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 38,081 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल 82,09,120 रुपये ब्याज चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 40,287 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 65,86,231 रुपये चुकाएंगे। अगर आप 20 साल के लिए यह लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 43,972 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 50,53,263 रुपये चुकाएंगे।

कितनी होनी चाहिए सैलरी?

बैंक आमतौर पर ग्राहक की मंथली सैलरी की 50 फीसदी रकम तक की ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। अगर आपके पास पहले से दूसरे लोन चल रहे हैं, तो आपको बड़ी रकम का लोन नहीं मिल पाएगा। अगर आप 55 लाख रुपये का होम लोन 7.4 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी मंथली सैलरी न्यूनतम 76,162 रुपये (पहले से कोई लोन न होने की स्थिति में) होनी चाहिए। अगर आप 25 साल के लिए यह लोन ले रहे हैं, तो आपकी सैलरी 80,574 रुपये होनी चाहिए। वहीं, 20 साल का लोन लेते हैं, तो सैलरी 87,944 रुपये होनी चाहिए।

Published on:

27 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Business / सबसे कम रेट पर लें 55 लाख रुपये का Home Loan तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए ग्राहक की सैलरी?

