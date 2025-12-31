दुनिया ने देखा हमारा जलवा, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान छूटा पीछे, अब जर्मनी की बारी

केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती को लेकर आश्वस्त हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से भागने का अनुमान जाहिर किया है। मूडीज ने 2026 के लिए 6.4% और 2027 के लिए अनुमान 6.5% रखा है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.6% और 2026 के लिए 6.2 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। जबकि, फिच ने मज़बूत कंज्यूमर डिमांड के कारण FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है।