बैंक की नौकरी छोड़ बने किसान; आज हेलीकॉप्टर से करते हैं खेती, सालाना टर्नओवर 70 करोड़ रुपये

छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े और संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला बस्तर, यहां पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी का जन्म हुआ। डॉ. त्रिपाठी के दादा जी के पास 30 एकड़ जमीन हुआ करती थी, जिस पर उनके पिता जी खेती करते थे। डॉ. त्रिपाठी का दिल भी खेती-किसानी में ही रमता था। मगर उनकी नौकरी SBI ग्रामीण बैंक में लगी। कुछ साल तक तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने ठाना कि वो अपने दिल की सुनेंगे और खेती में ही कुछ करेंगे. उन्होंने बैंक के काम से इस्तीफा दिया। मगर उनका इस्तीफा एक साल तक स्वीकार ही नहीं किया गया। बाद में चेयरमैन ने उन्हें मिलने के लिया बुलाया और नौकरी छोड़कर खेती चुनने की वजह पूछी। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। चेयरमैन ने उनकी पत्नी से जानना चाहा कि क्या आपको यह बात पता है? पत्नी ने जवाब दिया कि उन्हें पता है और वह इस फैसले में पति के साथ हैं।