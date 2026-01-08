पिता की मार से बचने के लिए मुंबई भागे, ₹18 मेहनताने पर कैंटीन में बर्तन धोए, आज हैं 175 रेस्टोरेंट्स के मालिक

जिस कैंटीन में जयराम बर्तन धोते थे, उनको 18 रुपये का मेहनताना मिलता था। मगर, जयराम अपनी मेहनत से उसी रेस्टोरेंट में मैनेजर बने। इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस को अच्छी तरह से सीखा। जयराम का सपना था कि वो अपना रेस्टोरेंट खोलें, लेकिन मुंबई के मार्केट के बारे में वो एक बात बहुत जल्दी समझ गए कि यहां पर अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस करेंगे तो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुंबई का बाजार पहले से ही उडुपी लोगों के रेस्टोरेंट से पटा पड़ा है। इसलिए उन्होंने दूसरे शहरों की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली में लोगों को असली डोसा, इडली के नाम पर परोसने वाले कुछ चलताऊ टाइप के रेस्टोरेंट्स ही थे। ऑथेंटिक डोसा, इडली के लिए लोधी होटल में वुडलैंड्स या अंबेसडर में दासप्रकाश का नाम काफी था, लेकिन ये काफी महंगे रेस्टोरेंट्स थे। जयराम को यहीं पर बिजनेस का मौका दिखा। वुडलैंड्ल की क्वालिटी वाला डोसा, सस्ती कीमत पर बेचकर वो अपना बिजनेस कर सकते थे.