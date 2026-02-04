रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद पर भारत को घाटा या फायदा? जानें क्या कहती है SBI Research की रिपोर्ट

भारत के इस फैसले से तेल आयात बिल में कमी आएगी और चालू खाता घाटा (CAD) कम होगा, जिससे भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है। साथ ही, ऊर्जा की लागत कम होने से घरेलू स्तर पर महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां (HPCL, BPCL) वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने में सक्षम हैं, जिससे इस बदलाव को लागू करना आसान होगा।