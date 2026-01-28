28 जनवरी 2026,

बुधवार

विदेश

GFP 2026: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की हार से वैश्विक सैन्य सूचकांक में फिसला पाकिस्तान, जानें भारत की स्थिति

'ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2026' में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। 'ऑपरेशन सिंदूर' में हार के बाद पाकिस्तान सैन्य रैंकिंग में 14वें स्थान पर खिसका, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बरकरार। जानें रक्षा बजट और तकनीकी श्रेष्ठता में भारत कैसे बन रहा है महाशक्ति।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 28, 2026

Brahmos supersonic cruise missile

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (FilePhoto/ANI)

Global Firepower Index 2026: मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता का असर अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर दिखने लगा है। 'ग्लोबल फायरपावर (जीएफपी) इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सैन्य साख को गहरा धक्का लगा है। दुनिया के 145 देशों की सैन्य शक्ति के विश्लेषण में पाकिस्तान अब शीर्ष-12 से बाहर होकर 14वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारत 'टॉप-4' की वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूती से बरकरार है।

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स की 2026 की रिपोर्ट यह साफ संकेत देती है कि भविष्य का युद्ध केवल संख्या बल पर नहीं, बल्कि 'तकनीकी श्रेष्ठता' और 'आर्थिक स्थिरता' पर लड़ा जाएगा। पाकिस्तान जहां अपनी हार और आर्थिक संकट के कारण नीचे गिर रहा है, वहीं भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आर्थिक स्थिरता और तकनीकी श्रेष्ठता उसे शीर्ष-3 की ओर अग्रसर कर रहा है।

पाकिस्तानी सेना की रैंकिंग गिरने के मुख्य कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, 7 से 10 मई (2025) के बीच चले 'ऑपरेशन सिंदूर' ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली और उनके बेस की कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भारतीय मिसाइल हमलों और एयर सुपीरियरिटी के सामने पाकिस्तान का घुटने टेकना और युद्धविराम की गुहार लगाना उसकी रैंकिंग में गिरावट का सबसे बड़ा कारक बना। आर्थिक बदहाली और पुराने हथियारों के रखरखाव में विफलता ने पाकिस्तान को जर्मनी जैसे देशों से भी पीछे धकेल दिया है।

भारत की 'चौथी' ताकत और आधुनिकीकरण

भारत ने न केवल अपनी चौथी रैंकिंग बरकरार रखी है, बल्कि अपने 'पावर इंडेक्स' स्कोर में भी सुधार किया है। भारत का स्कोर अब 0.1346 है। राफेल फाइटर जेट्स, एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आइएनस विक्रांत और स्वदेशी 'तेजस' के बेड़े और स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने भारत को एक अपराजेय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2026: टॉप-5 देशों की स्थिति

वैश्विक रैंकफायर पावर स्कोरदेशशक्ति का मुख्य आधार
10.0741अमेरिकावायु सेना और विशाल नौसैनिक बेड़े में विश्व विजेता
20.0791रूसभारी थल सेना और परमाणु क्षमता के साथ दूसरा स्थान बरकरार
30.0919चीनअत्याधुनिक तकनीक और तेजी से बढ़ता नौसैनिक विस्तार
40.1346भारतबड़ी सेना, स्वदेशी मिसाइल प्रणाली, राफेल जैसे फाइटर जेट और एस-400 डिफेंस के साथ, रक्षा बजट में भारी वृद्धि
50.1642दक्षिण कोरियातकनीकी नवाचार और उन्नत मिसाइल कार्यक्रम
नोटः यह रैंकिंग सैन्य टुकड़ियों, हथियारों, लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक स्थिति सहित 60 से अधिक मानकों पर आधारित है। जितना कम स्कोर, उतनी ज्यादा फायरपावर।

Updated on:

28 Jan 2026 05:58 am

Published on:

28 Jan 2026 03:20 am

Hindi News / World / GFP 2026: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की हार से वैश्विक सैन्य सूचकांक में फिसला पाकिस्तान, जानें भारत की स्थिति

