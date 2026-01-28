GFP 2026: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की हार से वैश्विक सैन्य सूचकांक में फिसला पाकिस्तान, जानें भारत की स्थिति

Global Firepower Index 2026: मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता का असर अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर दिखने लगा है। 'ग्लोबल फायरपावर (जीएफपी) इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सैन्य साख को गहरा धक्का लगा है। दुनिया के 145 देशों की सैन्य शक्ति के विश्लेषण में पाकिस्तान अब शीर्ष-12 से बाहर होकर 14वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारत 'टॉप-4' की वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूती से बरकरार है।