GFP 2026: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की हार से वैश्विक सैन्य सूचकांक में फिसला पाकिस्तान, जानें भारत की स्थिति

Global Firepower Index 2026: मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता का असर अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर दिखने लगा है। 'ग्लोबल फायरपावर (जीएफपी) इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सैन्य साख को गहरा धक्का लगा है। दुनिया के 145 देशों की सैन्य शक्ति के विश्लेषण में पाकिस्तान अब शीर्ष-12 से बाहर होकर 14वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारत 'टॉप-4' की वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूती से बरकरार है।
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स की 2026 की रिपोर्ट यह साफ संकेत देती है कि भविष्य का युद्ध केवल संख्या बल पर नहीं, बल्कि 'तकनीकी श्रेष्ठता' और 'आर्थिक स्थिरता' पर लड़ा जाएगा। पाकिस्तान जहां अपनी हार और आर्थिक संकट के कारण नीचे गिर रहा है, वहीं भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आर्थिक स्थिरता और तकनीकी श्रेष्ठता उसे शीर्ष-3 की ओर अग्रसर कर रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, 7 से 10 मई (2025) के बीच चले 'ऑपरेशन सिंदूर' ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली और उनके बेस की कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भारतीय मिसाइल हमलों और एयर सुपीरियरिटी के सामने पाकिस्तान का घुटने टेकना और युद्धविराम की गुहार लगाना उसकी रैंकिंग में गिरावट का सबसे बड़ा कारक बना। आर्थिक बदहाली और पुराने हथियारों के रखरखाव में विफलता ने पाकिस्तान को जर्मनी जैसे देशों से भी पीछे धकेल दिया है।
भारत ने न केवल अपनी चौथी रैंकिंग बरकरार रखी है, बल्कि अपने 'पावर इंडेक्स' स्कोर में भी सुधार किया है। भारत का स्कोर अब 0.1346 है। राफेल फाइटर जेट्स, एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आइएनस विक्रांत और स्वदेशी 'तेजस' के बेड़े और स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने भारत को एक अपराजेय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
|वैश्विक रैंक
|फायर पावर स्कोर
|देश
|शक्ति का मुख्य आधार
|1
|0.0741
|अमेरिका
|वायु सेना और विशाल नौसैनिक बेड़े में विश्व विजेता
|2
|0.0791
|रूस
|भारी थल सेना और परमाणु क्षमता के साथ दूसरा स्थान बरकरार
|3
|0.0919
|चीन
|अत्याधुनिक तकनीक और तेजी से बढ़ता नौसैनिक विस्तार
|4
|0.1346
|भारत
|बड़ी सेना, स्वदेशी मिसाइल प्रणाली, राफेल जैसे फाइटर जेट और एस-400 डिफेंस के साथ, रक्षा बजट में भारी वृद्धि
|5
|0.1642
|दक्षिण कोरिया
|तकनीकी नवाचार और उन्नत मिसाइल कार्यक्रम
