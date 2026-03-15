मच्छरों से बनेगी वैक्सीन! निपाह-रेबीज़ वायरस फैला रहे चमगादड़ों का होगा इलाज

वैज्ञानिक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे मच्छरों की मदद से चमगादड़ों के लिए वैक्सीन बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य रेबीज़ और निपाह जैसे घातक वायरस के इंसानों में फैलने के खतरे को कम करना है। रिसर्च में ऐसे मच्छरों का इस्तेमाल किया गया जिनकी लार में वैक्सीन जैसे तत्व मौजूद थे और जो चमगादड़ों को काटने या उनके द्वारा खाए जाने पर उनके शरीर में वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। लैब में चूहों और चमगादड़ों पर इस तरीके को जांचा गया तो इनमें वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन गईं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तरीका भविष्य में जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है।