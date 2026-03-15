35 साल का युवा बदलेगा नेपाल की सत्ता! क्या दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रप्रमुख बनने जा रहे हैं बालेंद्र शाह?

नेपाल के पीएम बनेंगे बालेंद्र शाह (Photo-X)
Young leaders in global politics: भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में राष्ट्र प्रमुख मध्य आयु वर्ग के हैं। लेकिन नेपाल में चुनाव जीतने के बाद बालेंद्र शाह इस रीजन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रप्रमुख बनेंगे। नेपाल में जेन-जेड के विरोध के बाद वहां हुए इस सत्ता परिवर्तन ने राजनीति में उम्र और अनुभव के अवरोध को तोड़ दिया है।
|देश
|नेता
|आयु
|नेपाल
|बालेंद्र शाह
|35
|भारत
|नरेंद्र मोदी
|75
|पाकिस्तान
|शाहबाज शरीफ
|74
|बांग्लादेश
|तारिक रहमान
|60
|भूटान
|टेशियरिंग टोब्गे
|60
|अफगानिस्तान
|हिबातुल्लाह अखुंनजादा
|58
|मालदीव
|मो.मुइजू
|47
|श्रीलंका
|अरुना कुमारा
|57
1952 में पहले आम चुनाव के बाद जब भारत की संसद में सदस्य पहुंचे। उस समय हर छह में से एक सांसद की आयु 35 वर्ष से कम थी। वहीं 2024 में हर 21 में से एक सांसद की आयु 35 वर्ष से कम है। वहीं सांसदों की औसत आयु भी पहली लोकसभा के बाद सबसे ज्यादा 56 वर्ष है।
|साल
|संख्या
|1952
|82
|1957
|73
|1962
|45
|1967
|59
|1971
|44
|1977
|44
|1980
|52
|1984
|43
|1989
|31
|1991
|40
|1996
|33
|1998
|34
|1999
|29
|2004
|31
|2009
|22
|2014
|33
|2019
|21
|2024
|24
|नाम
|देश
|आयु
|कितने वर्ष से
|पॉल बिया
|कैमेरून
|93
|50
|इमोमाली रहमान
|तजाकिस्तान
|73
|33
|टियोडोरो मबासोगो
|इक्वाटोरियल गुयाना
|84
|46
|योवेरी मुस्वेनी
|यूगांडा
|81
|40
|इसाइअस अफ्वरिकी
|इरीट्रिया
|80
|34
|नाम
|देश
|आयु
|बालेंद्र शाह
|नेपाल
|35 (पीएम पद का प्रमुख चेहरा)
|इब्राहिम ट्राओरी
|बुरकीना फासो
|37
|क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टेडॉटिर
|आइसलैंड
|37
|डेनियल नोबोआ
|इक्वाडोर
|38
|मिलोज्को स्पाजिक
|मोंटेनिग्रो
|38
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