35 साल का युवा बदलेगा नेपाल की सत्ता! क्या दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रप्रमुख बनने जा रहे हैं बालेंद्र शाह?

Young leaders in global politics: भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में राष्ट्र प्रमुख मध्य आयु वर्ग के हैं। लेकिन नेपाल में चुनाव जीतने के बाद बालेंद्र शाह इस रीजन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रप्रमुख बनेंगे। नेपाल में जेन-जेड के विरोध के बाद वहां हुए इस सत्ता परिवर्तन ने राजनीति में उम्र और अनुभव के अवरोध को तोड़ दिया है।