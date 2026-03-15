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35 साल का युवा बदलेगा नेपाल की सत्ता! क्या दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रप्रमुख बनने जा रहे हैं बालेंद्र शाह?

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में राष्ट्र प्रमुख मध्य आयु वर्ग के हैं। लेकिन नेपाल में चुनाव जीतने के बाद बालेंद्र शाह इस रीजन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रप्रमुख बनेंगे।

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भारत

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Ashib Khan

Mar 15, 2026

Balen Shah Nepal prime minister, Youngest world leader Balen Shah, Nepal Gen Z political change,

नेपाल के पीएम बनेंगे बालेंद्र शाह (Photo-X)

Young leaders in global politics: भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में राष्ट्र प्रमुख मध्य आयु वर्ग के हैं। लेकिन नेपाल में चुनाव जीतने के बाद बालेंद्र शाह इस रीजन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रप्रमुख बनेंगे। नेपाल में जेन-जेड के विरोध के बाद वहां हुए इस सत्ता परिवर्तन ने राजनीति में उम्र और अनुभव के अवरोध को तोड़ दिया है।

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में राष्ट्राध्यक्षों की आयु

देशनेताआयु
नेपालबालेंद्र शाह35
भारतनरेंद्र मोदी75
पाकिस्तानशाहबाज शरीफ74
बांग्लादेशतारिक रहमान60
भूटानटेशियरिंग टोब्गे60
अफगानिस्तानहिबातुल्लाह अखुंनजादा58
मालदीवमो.मुइजू47
श्रीलंकाअरुना कुमारा57

युवा भारत की संसद में सांसदों की औसत आयु 56 साल

1952 में पहले आम चुनाव के बाद जब भारत की संसद में सदस्य पहुंचे। उस समय हर छह में से एक सांसद की आयु 35 वर्ष से कम थी। वहीं 2024 में हर 21 में से एक सांसद की आयु 35 वर्ष से कम है। वहीं सांसदों की औसत आयु भी पहली लोकसभा के बाद सबसे ज्यादा 56 वर्ष है।

लोकसभा- 35 वर्ष से कम आयु के सदस्यों की संख्या

सालसंख्या
195282
195773
196245
196759
197144
197744
198052
198443
198931
199140
199633
199834
199929
200431
200922
201433
201921
202424
स्त्रोत- लोकसभा सचिवालय

विश्व में सबसे ज्यादा समय तक देश की सरकार चलाने वाले नेता

नामदेश आयुकितने वर्ष से
पॉल बियाकैमेरून9350
इमोमाली रहमानतजाकिस्तान7333
टियोडोरो मबासोगोइक्वाटोरियल गुयाना8446
योवेरी मुस्वेनीयूगांडा8140
इसाइअस अफ्वरिकीइरीट्रिया8034

विश्व के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री

नामदेशआयु
बालेंद्र शाहनेपाल35 (पीएम पद का प्रमुख चेहरा)
इब्राहिम ट्राओरी बुरकीना फासो37
क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टेडॉटिरआइसलैंड37
डेनियल नोबोआइक्वाडोर38
मिलोज्को स्पाजिकमोंटेनिग्रो38

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Published on:

15 Mar 2026 07:33 am

Hindi News / World / 35 साल का युवा बदलेगा नेपाल की सत्ता! क्या दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रप्रमुख बनने जा रहे हैं बालेंद्र शाह?

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