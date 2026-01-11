आज 1 लाख रुपये में हो जाता है गुज़ारा! तो 20 साल बाद आपको कितने पैसे चाहिए होंगे?

अब यहां पर आप तर्क कर सकते हैं कि समय के साथ जब खर्चे बढ़ेंगे तो उनकी कमाई भी तो बढ़ेगी। मगर आप ये भूल जाते हैं कि चीजों की महंगाई आपकी सैलरी की बढ़ोतरी से ज्यादा तेज होगी। कई मौके ऐसे भी आएंगे जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। मगर, घर का किराया और रखरखाव हर साल बढ़ता है। इलाज, दवाइयां और हेल्थ इंश्योरेंस की महंगाई औसतन 8-10% की दर से बढ़ती है। बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस लगातार महंगी होती जाती है। रोज़मर्रा के खर्च जैसे दूध, सब्ज़ियां, बिजली, गैस और आने-जाने का खर्च बजट पर दबाव डालते रहते हैं। मतलब साफ है कि 20 साल बाद आप ज़्यादा शानदार जिंदगी तो नहीं जी रहे होंगे। आप सिर्फ आज मुकाबले ज्यादा बिल भर रहे होंगे। यही महंगाई की असली सच्चाई है और इसे समझे बिना भविष्य की योजना अधूरी है।