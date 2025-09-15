Income Tax Refund Status: आईटीआर भरने के कितने दिन बाद मिलता है रिफंड? इस तरह चेक करें स्टेटस

जो टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं, वे अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आईटीआर भरने के कितने दिन बाद रिफंड मिलता है। कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं, जिन्हें आईटीआर भरने के अगले दिन ही रिफंड की रकम मिल जाती है। वहीं, कई टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में हफ्तों लग जाते हैं। आमतौर पर आईटीआर फाइलिंग का वेरिफिकेशन करने के 7 से 21 दिन के भीतर रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू होती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर के अकाउंट में रिफंड क्रेडिट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट प्री-वैलिडेटेड होता है, उन्हें रिफंड जल्दी मिल जाता है।