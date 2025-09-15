ITR Filing Last Date: क्या आगे बढ़ गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट? जानिए आयकर विभाग ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पोस्ट में लोग भारत सरकार की एक तथाकथित प्रेस रिलीज शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है, 'नोटिफाइड ITR में किए गए व्यापक बदलावों और सिस्टम तैयारियों में लगने वाले समय को देखते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार, आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।'