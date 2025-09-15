Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

ITR Filing Last Date: क्या आगे बढ़ गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट? जानिए आयकर विभाग ने क्या कहा

ITR Filing Last Date: वीकेंड पर कई टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में वे आईटीआर भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 15, 2025

ITR Filing Last Date
कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स पोर्टल में परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। (PC: Pixabay)

ITR Filing Last Date: बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स की डिमांड है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाए। वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को काफी लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते दिखे कि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में वे आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बार आईटीआर भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर तय की गई थी। आमतौर पर आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार 27 मई को ही लास्ट डेट को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था।

क्या बढ़ गई है ITR भरने की लास्ट डेट?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पोस्ट में लोग भारत सरकार की एक तथाकथित प्रेस रिलीज शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है, 'नोटिफाइड ITR में किए गए व्यापक बदलावों और सिस्टम तैयारियों में लगने वाले समय को देखते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार, आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।'

ये भी पढ़ें

ITR में गलत जानकारी देने पर क्या हो सकती है जेल? जान लें इनकम टैक्स के नियम
कारोबार
Income Tax Return False Information Jail

आयकर विभाग ने किया फैक्ट चेक

आयकर विभाग ने इस प्रेस रिलीज का फैक्ट चेक किया है और इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'एक फर्जी खबर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइलिंग की तारीख (पहले 31.07.2025 और बाद में 15.09.2025) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। यह गलत है। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 15.09.2025 ही है।'

आधिकारिक अपडेट्स पर करें भरोसा

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भी भरोसा करें। विभाग ने कहा, 'आईटीआर फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और अन्य सेवाओं के लिए हमारी हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के जरिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।'

भरे जा चुके 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न

आयकर विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि बिना पेनल्टी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इसके बाद 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी के साथ आईटीआर भरा जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

Income Tax Return: टैक्स रिबेट, डिडक्शन और एग्जेंप्शन में क्या होता है फर्क? ITR भर रहे तो जानना जरूरी
Patrika Special News
Income Tax Return

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Business / ITR Filing Last Date: क्या आगे बढ़ गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट? जानिए आयकर विभाग ने क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.