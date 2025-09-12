Income Tax Return: टैक्स रिबेट, डिडक्शन और एग्जेंप्शन में क्या होता है फर्क? ITR भर रहे तो जानना जरूरी

Income Tax Return: टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पास आ रही है। ऐसे में टैक्स से जुड़ी जरूरी शर्तों को समझना बेहद अहम हो जाता है। कई लोग इनकम टैक्स में रिबेट, डिडक्शन और एग्जेंप्शन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीनो चीजें आपकी टैक्स देनदारी को तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन तीनों में क्या फर्क है और ये कैसे काम करती हैं। रिबेट एक निश्चित इनकम लेवल पर लागू होती है। एग्जेंप्शन यानी छूट एक खास तरह की इनकम को टैक्स से बाहर रखती है। जबकि डिडक्शन टैक्सेबल इनकम को घटाती है। आइए विस्तार से जानते हैं।