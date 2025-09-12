भारत में iPhone 17 की कीमत अमेरिका, दुबई और सिंगापुर से भी ज्यादा, ‘मेड इन इंडिया’ के बावजूद क्यों है महंगा?

iPhone 17 Price in India: एपल ने भारत में आइफोन 17 की कीमत 82,900 रुपए रखी है। यह पिछले 5 साल में पहली बार है, जब कंपनी ने बेस मॉडल की कीमत बढ़ाई है। इससे पहले आइफोन 13, 14, 15 और 16 लगातार 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध थे। आईफोन 17 के सभी मॉडल्स भारत में बनने के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय देशों से महंगे हैं। यहां तक कि भारत के मुकाबले दुबई, सिंगापुर, यूएई और वियतनाम जैसे देशों में भी आईफोन 17 भारत के मुकाबले सस्ता है।
आइफोन के कई पुर्जे अब भी विदेशों से भारत में आयात होते हैं। इन पर कस्टम ड्यूटी जीएसटी और अन्य टैक्स लगते हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर कुल टैक्स बोझ 20-25% तक पहुंच जाता है। जबकि दुबई जैसे देशों में टैक्स बहुत कम है। यूएई में सिर्फ 5% टैक्स है। भारत में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स लागत अपेक्षाकृत अधिक है। साथ ही भारत में इसे लग्जरी प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर रहने से भी कीमतें बढ़ जाती हैं।
भारत में आईफोन 11 की बेस प्राइस 64,900 रुपये है। आईफोन 12 की बेस प्राइस 69,900 रुपये है। आईफोन 13 की बेस प्राइस 79,900 रुपये है। आईफोन 14 की बेस प्राइस 79,900 रुपये है। आईफोन 15 और 16 की भी बेस प्राइस 79,900 रुपये है। वहीं, आईफोन 17 की बेस प्राइस 82,900 रुपये है।
अमेरिका में आइफोन 17 की कीमत 70,344 रुपये, 17 प्रो की कीमत 96,756 रुपये, 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,05,560 रुपये और आईफोन एयर की कीमत 87,952 रुपये है। भारत में आइफोन 17 की कीमत 82,900 रुपये, 17 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपये, 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,49,900 रुपये और आइफोन एयर की कीमत 1,19,900 रुपये है। दुबई में आइफोन 17 की कीमत 76,817 रुपये है। 17 प्रो की कीमत 1,06,197 रुपये है। 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,15,237 रुपये है। वहीं, आइफोन एयर की कीमत 97,157 रुपये है। सिंगापुर में आइफोन 17 की कीमत 89,267 रुपये है। 17 प्रो की कीमत 1,20,191 रुपये है। 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,30,499 रुपये है। वहीं, आइफोन एयर की कीमत 1,09,883 रुपये है।