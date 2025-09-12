भारत में iPhone 17 की कीमत अमेरिका, दुबई और सिंगापुर से भी ज्यादा, ‘मेड इन इंडिया’ के बावजूद क्यों है महंगा?

अमेरिका में आइफोन 17 की कीमत 70,344 रुपये, 17 प्रो की कीमत 96,756 रुपये, 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,05,560 रुपये और आईफोन एयर की कीमत 87,952 रुपये है। भारत में आइफोन 17 की कीमत 82,900 रुपये, 17 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपये, 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,49,900 रुपये और आइफोन एयर की कीमत 1,19,900 रुपये है। दुबई में आइफोन 17 की कीमत 76,817 रुपये है। 17 प्रो की कीमत 1,06,197 रुपये है। 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,15,237 रुपये है। वहीं, आइफोन एयर की कीमत 97,157 रुपये है। सिंगापुर में आइफोन 17 की कीमत 89,267 रुपये है। 17 प्रो की कीमत 1,20,191 रुपये है। 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,30,499 रुपये है। वहीं, आइफोन एयर की कीमत 1,09,883 रुपये है।