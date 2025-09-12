Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

भारत में iPhone 17 की कीमत अमेरिका, दुबई और सिंगापुर से भी ज्यादा, ‘मेड इन इंडिया’ के बावजूद क्यों है महंगा?

iPhone 17 Price in India: आइफोन-17 एक मेड इन इंडिया फोन है। इसके बावजूद यह भारत में महंगा मिल रहा है। इसकी कीमत भारत में अमेरिका और दुबई से भी ज्यादा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 12, 2025

iPhone 17 Price in India
आइफोन 17 भारत में असेंबल हुआ है। (PC: Apple)

iPhone 17 Price in India: एपल ने भारत में आइफोन 17 की कीमत 82,900 रुपए रखी है। यह पिछले 5 साल में पहली बार है, जब कंपनी ने बेस मॉडल की कीमत बढ़ाई है। इससे पहले आइफोन 13, 14, 15 और 16 लगातार 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध थे। आईफोन 17 के सभी मॉडल्स भारत में बनने के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय देशों से महंगे हैं। यहां तक कि भारत के मुकाबले दुबई, सिंगापुर, यूएई और वियतनाम जैसे देशों में भी आईफोन 17 भारत के मुकाबले सस्ता है।

भारत में क्यों महंगा है आईफोन?

आइफोन के कई पुर्जे अब भी विदेशों से भारत में आयात होते हैं। इन पर कस्टम ड्यूटी जीएसटी और अन्य टैक्स लगते हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर कुल टैक्स बोझ 20-25% तक पहुंच जाता है। जबकि दुबई जैसे देशों में टैक्स बहुत कम है। यूएई में सिर्फ 5% टैक्स है। भारत में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स लागत अपेक्षाकृत अधिक है। साथ ही भारत में इसे लग्जरी प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर रहने से भी कीमतें बढ़ जाती हैं।

ये भी पढ़ें

EPFO 3.0: दिवाली से पहले 8 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, पेंशन में इजाफा समेत मिल सकते हैं ये फायदे
कारोबार
PF withdrawal through upi start date

भारत में क्या है बेस मॉडल की कीमत

भारत में आईफोन 11 की बेस प्राइस 64,900 रुपये है। आईफोन 12 की बेस प्राइस 69,900 रुपये है। आईफोन 13 की बेस प्राइस 79,900 रुपये है। आईफोन 14 की बेस प्राइस 79,900 रुपये है। आईफोन 15 और 16 की भी बेस प्राइस 79,900 रुपये है। वहीं, आईफोन 17 की बेस प्राइस 82,900 रुपये है।

दूसरे देशों में क्या है कीमतें?

अमेरिका में आइफोन 17 की कीमत 70,344 रुपये, 17 प्रो की कीमत 96,756 रुपये, 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,05,560 रुपये और आईफोन एयर की कीमत 87,952 रुपये है। भारत में आइफोन 17 की कीमत 82,900 रुपये, 17 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपये, 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,49,900 रुपये और आइफोन एयर की कीमत 1,19,900 रुपये है। दुबई में आइफोन 17 की कीमत 76,817 रुपये है। 17 प्रो की कीमत 1,06,197 रुपये है। 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,15,237 रुपये है। वहीं, आइफोन एयर की कीमत 97,157 रुपये है। सिंगापुर में आइफोन 17 की कीमत 89,267 रुपये है। 17 प्रो की कीमत 1,20,191 रुपये है। 17 प्रो मैक्स की कीमत 1,30,499 रुपये है। वहीं, आइफोन एयर की कीमत 1,09,883 रुपये है।

ये भी पढ़ें

कैश में करते हैं 20,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन? पेनल्टी में देनी पड़ जाएगी उतनी ही रकम, जानिए नियम
कारोबार
Cash Payment Rules

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Business / भारत में iPhone 17 की कीमत अमेरिका, दुबई और सिंगापुर से भी ज्यादा, ‘मेड इन इंडिया’ के बावजूद क्यों है महंगा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.