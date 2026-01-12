RBI के चौंकाने वाले आंकड़े: 47 साल के निचले स्तर पर पहुंची भारतीयों की बचत, खर्च में भारी उछाल

दरअसल ये सब युवा पीढ़ी की सोच में आए बदलाव का ही नतीजा है। पहले आय कम थी, लेकिन बचत ज्यादा थी, जबकि आज आय ज्यादा होने के बावजूद बचत घटी है। पुरानी पीढ़ी बचत को जीवन की प्राथमिकता मानती थी, वहीं युवा 'वर्तमान में जीने' की फिलॉसफी अपनाकर सेवाओं और अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बचत की कमी से भविष्य की वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अल्पकालिक विकास में यह अच्छा है। यानी राष्ट्रीय अर्थनीति के लिहाज से यह बदलाव उत्साहजनक भी है।