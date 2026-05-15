दिल्ली में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, परिवार पुलिस को बिना सूचना दिए कर रहा था अंतिम संस्कार

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका नीट (NEET) की तैयारी कर रही थी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, इसलिए अभी आत्महत्या के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं।" पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल के शवगृह में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए हैं।