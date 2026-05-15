बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान, सीधी बहाली और प्रोन्नति से नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी

गृह विभाग ने बिहार पुलिस विभाग में 20,937 पदों पर नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल पदों में से 10,468 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 10,469 पद विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। गृह विभाग की ओर से यह निर्णय बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण, बल विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस निर्णय से पुलिस विभाग में लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।