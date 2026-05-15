बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान, सीधी बहाली और प्रोन्नति से नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी

बिहार पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
गृह विभाग ने बिहार पुलिस विभाग में 20,937 पदों पर नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल पदों में से 10,468 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 10,469 पद विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। गृह विभाग की ओर से यह निर्णय बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण, बल विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस निर्णय से पुलिस विभाग में लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ERSS (Emergency Response Support System) परियोजना के द्वितीय चरण में 03 फरवरी 2023 को कुल 19,288 पदों का सृजन किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं।इन सभी पदों को वेतन स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसमें सीधी नियुक्ति तथा पदोन्नति दोनों प्रकार के पद शामिल हैं।
|पद
|संख्या
|पुलिस निरीक्षक
|259
|पुलिस अवर निरीक्षक
|1829
|सहायक अवर निरीक्षक
|1218
|चालक हवलदार
|694
|चालक सिपाही
|2353
|हवलदार
|2943
|सिपाही
|9992
सरकार ने 20,937 पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों में से 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के लिए आरक्षित किया है। इन पदों को विभागीय कर्मियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। इस निर्णय से प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे और निचले स्तर से अधिकारियों के पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
|पद
|संख्या
|पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष
|20,937
|सिपाही एवं समकक्ष
|22,010
|चालक सिपाही एवं समकक्ष
|5500
गृह विभाग की ओर से पदों को स्वीकृति दिए जाने के बाद पत्र महालेखाकार और वित्त विभाग को भेज दिया गया है। गृह विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सृजित 48,447 पदों में प्रारंभिक स्वीकृति के समय पदोन्नति वाले पद शामिल नहीं थे। हालांकि, अब पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों में 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के लिए चिन्हित करने की सहमति दी गई है।
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