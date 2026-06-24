MP में बदल सकता है एक और नाम, CM मोहन यादव ने जबलपुर में किया ऐलान

CM Mohan Yadav Major Announcement- बदला जाएगा जबलपुर एयरपोर्ट का नाम (फोटो सोर्स- मोहन यादव एक्स हैंडल)
Rani Durgavati Martyrdom Day- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनकी समाधि स्थल नर्रई नाला आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद मंत्रि-परिषद की पहली बैठक जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित कर आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती के गौंडवाना साम्राज्य की राजधानी संग्रामपुर में आयोजित की गई। इसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट (Jabalpur Airport) का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
सीएम यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा है कि रानी दुर्गावती, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और साहस की प्रतिमूर्ति थीं। नारी शक्ति का पराक्रम मां दुर्गावती के व्यक्तित्व में नजर आता है। वीरांगना रानी दुर्गावती का आज 463वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती ने गौंडवाना साम्राज्य में 52 गढ़ों पर शासन किया। पति की असमय मृत्यु के बाद 5 साल के बेटे को सिंहासन पर बैठाया और 15 साल तक जनता की सेवा के लिए और क्षेत्र की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। मध्यप्रदेश की धरती पर लगभग 500 वर्ष पूर्व रानी दुर्गावती का जन्म हुआ, लेकिन आज पूरा देश और प्रदेश उन्हें आदर के साथ स्मरण करता है।
सीएम ने आगे बताया कि रानी दुर्गावती को समर्पित नया संस्थान 100 करोड़ रूपए की लागत से जबलपुर के मदन महल के पास तैयार हो रहा है, जिसका लोकार्पण बहुत जल्द किया जाएगा। इस संस्थान से प्रदेश की भावी पीढ़ी रानी दुर्गावती के गौरवशाली अतीत और कार्यों से परिचित होंगी। सीएम यादव ने कहा कि 500 करोड़ की लागत से जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर एक चिड़ियाघर (जू) और वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर बन रहा है। इसके साथ ही 35वीं बटालियन मंडला का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम की शुरूआत में ग्राम नर्रई नाला स्थित वीरांगना महारानी रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गौंड समाज के आराध्य देवता बड़ा देव का पूजन-अर्चन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
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