MP में बदल सकता है एक और नाम, CM मोहन यादव ने जबलपुर में किया ऐलान

Rani Durgavati Martyrdom Day- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनकी समाधि स्थल नर्रई नाला आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद मंत्रि-परिषद की पहली बैठक जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित कर आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती के गौंडवाना साम्राज्य की राजधानी संग्रामपुर में आयोजित की गई। इसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट (Jabalpur Airport) का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।