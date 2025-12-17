17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ethanol Factory Dispute : एथेनॉल फैक्टरी विवाद में नया अपडेट, पर्यावरणीय जांच समिति का गठन, जानें कौन हैं सदस्य

Ethanol Factory Dispute : एथेनॉल फैक्टरी विवाद में नया अपडेट। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 17, 2025

Hanumangarh Ethanol Factory Dispute New update an environmental investigation committee has been formed know who members

हनुमानगढ़ जिले का दृश्य। फोटो पत्रिका

Ethanol Factory Dispute : हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के ग्राम राठी खेड़ा चक 5 आरके स्थित एथेनॉल फैक्टरी में हाल ही में हुई घटना के बाद राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बीकानेर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो फैक्टरी से हुए पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करेगी।

समिति के सदस्य

समिति में विभाग के विशिष्ट सचिव सदस्य सचिव होंगे। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल और भू-जल विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान को सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति जांच रिपोर्ट विभाग के एसीएस को सौंपेंगी।

हनुमानगढ़ में आज गहमागहमी का माहौल

हनुमानगढ़ में आज बुधवार को गहमागहमी का माहौल है। आज जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत होगी। इस अवसर पर किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक फैक्टरी बंद करने का स्थाई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

फैक्टरी लगने से क्षेत्र में बढ़ेगा प्रदूषण - किसान नेता

किसान नेताओं ने कहा कि फैक्टरी लगने पर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। जिससे वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आशंका है। इसलिए फैक्टरी निर्माण को स्थाई तौर पर रोका जाए। ताकि क्षेत्र की नस्ल और फसल दोनों को सुरक्षित किया जा सके।

आज भी नेटबंदी और निषेधाज्ञा लागू

जिला प्रशासन ने करीब 1500 पुलिस जवानों का जाब्ता सभा व कलक्ट्रेट के आस-पास तैनात किया गया। जिला मुख्यालय पर आज भी नेटबंदी और निषेधाज्ञा लागू रही।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme : अपात्र लाभार्थी पर केंद्र सरकार नाराज, राजस्थान के खाद्य विभाग को भेजी किसानों की सूची
जयपुर
Food Security Scheme Central Government angry ineligible beneficiaries Rajasthan food department sends farmers list

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ethanol Factory Dispute : एथेनॉल फैक्टरी विवाद में नया अपडेट, पर्यावरणीय जांच समिति का गठन, जानें कौन हैं सदस्य

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 58 .... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (10 दिसंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 58 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

Good News: रेलवे में नया चार्टिंग सिस्टम, टिकट कन्फर्म या नहीं? अब 8 घंटे पहले मिलेगी सही जानकारी

जयपुर

बिहार के बाद अब बंगाल फतह करने की नई रणनीति

ओपिनियन

नए कानून, पुरानी पुलिस: सुधारों की दरकार

ओपिनियन

जेएलएन से टोंक रोड तक…हर चौराहा बना ‘डर का दरवाजा’

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.