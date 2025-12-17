Ethanol Factory Dispute : एथेनॉल फैक्टरी विवाद में नया अपडेट, पर्यावरणीय जांच समिति का गठन, जानें कौन हैं सदस्य

हनुमानगढ़ जिले का दृश्य। फोटो पत्रिका
Ethanol Factory Dispute : हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के ग्राम राठी खेड़ा चक 5 आरके स्थित एथेनॉल फैक्टरी में हाल ही में हुई घटना के बाद राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बीकानेर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो फैक्टरी से हुए पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करेगी।
समिति में विभाग के विशिष्ट सचिव सदस्य सचिव होंगे। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल और भू-जल विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान को सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति जांच रिपोर्ट विभाग के एसीएस को सौंपेंगी।
हनुमानगढ़ में आज बुधवार को गहमागहमी का माहौल है। आज जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत होगी। इस अवसर पर किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक फैक्टरी बंद करने का स्थाई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
किसान नेताओं ने कहा कि फैक्टरी लगने पर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। जिससे वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आशंका है। इसलिए फैक्टरी निर्माण को स्थाई तौर पर रोका जाए। ताकि क्षेत्र की नस्ल और फसल दोनों को सुरक्षित किया जा सके।
जिला प्रशासन ने करीब 1500 पुलिस जवानों का जाब्ता सभा व कलक्ट्रेट के आस-पास तैनात किया गया। जिला मुख्यालय पर आज भी नेटबंदी और निषेधाज्ञा लागू रही।
