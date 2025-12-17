Ethanol Factory Dispute : एथेनॉल फैक्टरी विवाद में नया अपडेट, पर्यावरणीय जांच समिति का गठन, जानें कौन हैं सदस्य

Ethanol Factory Dispute : हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के ग्राम राठी खेड़ा चक 5 आरके स्थित एथेनॉल फैक्टरी में हाल ही में हुई घटना के बाद राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बीकानेर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो फैक्टरी से हुए पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करेगी।