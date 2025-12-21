Fake Currency: 20 हजार रुपए सैलरी पर ‘कलर मैचिंग मास्टर’ रखा, यूट्यूब से सीखी नकली नोट बनाने की स्किल



जाली नोट छापने वाले गिरोह ने तीन राज्यों में 29 लाख के नोट खपा दिए। जयपुर पुलिस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी गिरोह के सरगना गौरव पुंडीर ने दिल्ली में अपने अन्य तीन दोस्तों के साथ यूट्यूब पर जाली नोट छापने का काम सीखा। आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि राजस्थान में 20 लाख रुपए, जम्मू कश्मीर में 3 लाख रुपए और चंडीगढ़ में 6 लाख रुपए के जाली नोट सप्लाई कर चुके। पुलिस ने गिरोह के पास से 6.51 लाख के नकली नोट बरामद किए। ​



जयपुर पुलिस की सूचना पर पंजाब की चंडीगढ़ पुलिस ने जाली नोट सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4 लाख के जाली नोट बरामद किए गए हैं। कश्मीर पुलिस को भी जाली नोट सप्लाई करने वाले मोहम्मद अकील नाम के तस्कर की जानकारी दी है।



स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि सरगना 12वीं पास आरोपी गौरव पूरे जाली नोट बनाने और सप्लाई करने का नेटवर्क को संभाल रहा था। आरोपी ने दिल्ली में साथी रहे साहिल, अनुज और सत्यम प्रजापत को यूट्यूब पर देखकर नोट बनाने में शामिल किया। आरोपी अनुज बीसीए का छात्र है, जो पीवीसी इंक से वाटरमार्क तैयार करता था। जबिक साहिल और सत्यम स्कैनिंग व कलर मैचिंग की तकनीकी जिम्मेदारी संभालते थे।

