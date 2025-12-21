21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Property Expo Propex-2025 : प्रॉपर्टी एक्सपो में घर खरीदने का आज आखिरी मौका, जबरदस्त जुटी खरीदारों की भीड़

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर और निवेश की तलाश कर रहे लोगों के लिए शनिवार को शुरू हुआ राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स पहले ही दिन चर्चा का केंद्र बन गया। प्रॉपर्टी एक्सपो में घर खरीदने का आज आखिरी मौका है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 21, 2025

Rajasthan Jaipur Property Expo Propex-2025 Today is last chance to buy home a huge crowd of buyers has gathered

एक्सपो का शुभारंभ जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी। फोटो पत्रिका

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर और निवेश की तलाश कर रहे लोगों के लिए शनिवार को शुरू हुआ राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स पहले ही दिन चर्चा का केंद्र बन गया। एनआरआइ सर्कल स्थित रजवाड़ा पैलेस में सुबह 11 बजे शुरू हुए इस दो दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर अपने सपनों के घर और निवेश विकल्पों को परखा। एक्सपो का शुभारंभ जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी ने किया। शुभारंभ के बाद एक्सपो में चहल-पहल और बढ़ गई।

रियल एस्टेट विशेषज्ञों और डवलपर्स ने आने वाले वर्षों में जगतपुरा-शिवदासपुरा कॉरिडोर को जयपुर का सबसे मजबूत ग्रोथ एरिया बताया। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।

लोगों में दिखा उत्साह

जगतपुरा और शिवदासपुरा क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विजिटर्स ने अलग-अलग बिल्डर्स की परियोजनाओं की जानकारी ली, कीमतों की तुलना की और मौके पर ही बुकिंग से जुड़े सवाल पूछे।

जगतपुरा-शिवदासपुरा जयपुर का नया विस्तार

जगतपुरा-शिवदासपुरा दोनों मिलकर जयपुर के रियल एस्टेट विकास को नया विस्तार दे रहे हैं। ये क्षेत्र सरकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों की प्राथमिकता में यह इलाका शामिल हो गया है। मनोज श्रीवास्तव, डायरेक्टर, पिंकवॉल ग्रुप

प्लानिंग और कनेक्टिविटी जगतपुरा की बड़ी ताकत

जयपुर के भविष्य के विकास को देखते हुए जगतपुरा एक ऐसी लोकेशन के रूप में उभर रहा है, जहां आज का निवेश कल मजबूत मूल्य वृद्धि में बदल सकता है। प्लानिंग और कनेक्टिविटी यहां की बड़ी ताकत है।
विकास अग्रवाल, डायरेक्टर, विवासिटी मॉल

ग्राहकों को सही निर्णय लेने का अवसर देता है यह मंच

राजस्थान पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो एक ऐसा प्रयास है जो रियल एस्टेट उद्योग में विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच ग्राहकों को सही निर्णय लेने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
राजीव टाक, निदेशक, संजीवनी ग्रुप

भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा

प्रोपेक्स हमारे अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स दिखाने का सही मंच है। चौड़ी सड़कें और ग्रीन स्पेस के पास ये प्लॉट्स निवेश के लिए बढ़िया हैं। रेंटल इनकम और तेजी से बढ़ता इंफ्रा भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा।
महेंद्र बैरवा, चेयरमैन, जमीधरा ग्रुप

ये भी पढ़ें

RGHS Update : राजस्थान में डोरस्टेप डिलीवरी दवा योजना कब होगी शुरू? घोषणा को एक वर्ष बीता, पेंशनर्स परेशान
कोटा
RGHS Update Rajasthan doorstep delivery medicines scheme When start a year has passed since announcement pensioners worried

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Property Expo Propex-2025 : प्रॉपर्टी एक्सपो में घर खरीदने का आज आखिरी मौका, जबरदस्त जुटी खरीदारों की भीड़

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर सिटी: चौराहों का हाल… जेब्रा क्रॉसिंग पर जाम, ट्रैफिक के बीच निकलना आम

जयपुर

ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, राजस्थान में कैसे बन सकते VDO, जानें कितनी मिलती है सैलरी

VDO
शिक्षा

विदेशी पावणों की फेवरेट बनी पिंकसिटी, पर्यटन के नक्शे पर मिली नई ऊंचाई, बना पसंदीदा डेस्टिनेशन

पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टीनेशन जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Rajasthan Aravalli: 100 मीटर मानक ने अरावली को संकट में धकेला, 20 साल से सरकारों का खनन पर फोकस, संरक्षण भूले

हरियाली से आच्छादित अरावली की पहाड़ियां, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Fake Currency: 20 हजार रुपए सैलरी पर ‘कलर मैचिंग मास्टर’ रखा, यूट्यूब से सीखी नकली नोट बनाने की स्किल

राजस्थान में नकली नोट छापने वाले ​गिरोह का पर्दाफाश, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.