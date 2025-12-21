एक्सपो का शुभारंभ जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी। फोटो पत्रिका
Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर और निवेश की तलाश कर रहे लोगों के लिए शनिवार को शुरू हुआ राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स पहले ही दिन चर्चा का केंद्र बन गया। एनआरआइ सर्कल स्थित रजवाड़ा पैलेस में सुबह 11 बजे शुरू हुए इस दो दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर अपने सपनों के घर और निवेश विकल्पों को परखा। एक्सपो का शुभारंभ जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी ने किया। शुभारंभ के बाद एक्सपो में चहल-पहल और बढ़ गई।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों और डवलपर्स ने आने वाले वर्षों में जगतपुरा-शिवदासपुरा कॉरिडोर को जयपुर का सबसे मजबूत ग्रोथ एरिया बताया। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।
जगतपुरा और शिवदासपुरा क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विजिटर्स ने अलग-अलग बिल्डर्स की परियोजनाओं की जानकारी ली, कीमतों की तुलना की और मौके पर ही बुकिंग से जुड़े सवाल पूछे।
जगतपुरा-शिवदासपुरा दोनों मिलकर जयपुर के रियल एस्टेट विकास को नया विस्तार दे रहे हैं। ये क्षेत्र सरकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों की प्राथमिकता में यह इलाका शामिल हो गया है। मनोज श्रीवास्तव, डायरेक्टर, पिंकवॉल ग्रुप
जयपुर के भविष्य के विकास को देखते हुए जगतपुरा एक ऐसी लोकेशन के रूप में उभर रहा है, जहां आज का निवेश कल मजबूत मूल्य वृद्धि में बदल सकता है। प्लानिंग और कनेक्टिविटी यहां की बड़ी ताकत है।
विकास अग्रवाल, डायरेक्टर, विवासिटी मॉल
राजस्थान पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो एक ऐसा प्रयास है जो रियल एस्टेट उद्योग में विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच ग्राहकों को सही निर्णय लेने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
राजीव टाक, निदेशक, संजीवनी ग्रुप
प्रोपेक्स हमारे अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स दिखाने का सही मंच है। चौड़ी सड़कें और ग्रीन स्पेस के पास ये प्लॉट्स निवेश के लिए बढ़िया हैं। रेंटल इनकम और तेजी से बढ़ता इंफ्रा भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा।
महेंद्र बैरवा, चेयरमैन, जमीधरा ग्रुप
