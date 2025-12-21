Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर और निवेश की तलाश कर रहे लोगों के लिए शनिवार को शुरू हुआ राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स पहले ही दिन चर्चा का केंद्र बन गया। एनआरआइ सर्कल स्थित रजवाड़ा पैलेस में सुबह 11 बजे शुरू हुए इस दो दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर अपने सपनों के घर और निवेश विकल्पों को परखा। एक्सपो का शुभारंभ जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी ने किया। शुभारंभ के बाद एक्सपो में चहल-पहल और बढ़ गई।