Rajasthan New Road: राजस्थान में 8.3 KM फोर लेन सड़क तैयार, हल्दीघाटी और माउंट आबू कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार

अधिकारियों का मानना है कि इस सड़क के चालू होने से आसपास के कस्बों और पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे न केवल पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि माल परिवहन भी तेज और सुचारू हो सकेगा। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि बेहतर सड़क सुविधा से कारोबार में वृद्धि होगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क को चालू करने से पहले अंतिम परीक्षण और फिनिशिंग कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से यातायात शुरू किया जाएगा और औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।