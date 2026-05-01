Rajasthan New Road: राजस्थान में 8.3 KM फोर लेन सड़क तैयार, हल्दीघाटी और माउंट आबू कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार

एआई तस्वीर
जयपुर। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूती देने की दिशा में एक अहम परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 8.3 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क जल्द शुरू होने वाली है, जो हल्दीघाटी और माउंट आबू की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों को जोड़कर पर्यटन और व्यापार दोनों को नई रफ्तार देगी।
यह सड़क उदयपुर शहर की बाहरी सीमा से निकलकर प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य हाईवे से जुड़ेगी। अभी तक इन मार्गों पर दो लेन सड़क होने के कारण यातायात दबाव और जाम की समस्या बनी रहती थी, लेकिन नए फोरलेन बनने से यातायात सुगम होगा और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।
परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के साथ नई सतह बिछाई गई है, बीच में डिवाइडर लगाए गए हैं और प्रमुख चौराहों को आधुनिक रूप दिया गया है। साथ ही, कई नए पुलों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बैरियर व संकेतक भी लगाए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को स्थिर करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, साथ ही सड़क किनारे हरियाली और सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया है।
अधिकारियों का मानना है कि इस सड़क के चालू होने से आसपास के कस्बों और पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे न केवल पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि माल परिवहन भी तेज और सुचारू हो सकेगा। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि बेहतर सड़क सुविधा से कारोबार में वृद्धि होगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क को चालू करने से पहले अंतिम परीक्षण और फिनिशिंग कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से यातायात शुरू किया जाएगा और औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
सड़क की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव और निरीक्षण की भी व्यवस्था तय की गई है। परियोजना के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर भूमि अधिग्रहण और निर्माण से जुड़ी जानकारियां साझा की गईं। साथ ही, सड़क किनारे आवश्यक सुविधाएं और संकेतक भी लगाए जाएंगे, ताकि पर्यटकों और वाहन चालकों को सुविधा मिल सके। यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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