Dungarpur News : डूंगरपुर में हृदयविदारक हादसा, चलती कार में लगी आग, चालक जिंदा जला

साबला। मौके पर जली हुई कार। फोटो पत्रिका
Dungarpur News : डूंगरपुर के साबला के निठाउवा थाना क्षेत्र के रेटूवा-कनोडिया मार्ग पर बुधवार दोपहर एक हृदयविदारक हादसा हुआ। चलती कार में अचानक आग लग जाने से चालक की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई।
थानाधिकारी घनश्याम सिंह के अनुसार, निठाउवा निवासी किशोरीलाल जैन (50 वर्ष) पुत्र बसन्तलाल जैन, बुधवार दोपहर करीब 1 बजे कार से कहीं जा रहे थे। रेटूवा-कनोडिया मार्ग पर अचानक उनकी चलती कार ने आग पकड़ ली। इससे पहले की किशोरीलाल को संभलने या बाहर निकलने का मौका मिलता, आग ने विकराल रूप ले लिया और वे वाहन के भीतर ही फंस गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सबकुछ जलकर राख हो चुका था। इधर, घटना के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटा रही है।
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक किशोरीलाल जैन मुंबई में व्यवसाय करते थे। वे महज 2 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ गांव आए थे। बुधवार को वे अपने भाई पंकज जैन की कार लेकर निकले थे, जिसके दौरान यह भयावह हादसा हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
