29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur News : डूंगरपुर में हृदयविदारक हादसा, चलती कार में लगी आग, चालक जिंदा जला

Dungarpur News : डूंगरपुर में एक हृदयविदारक हादसा हुआ। चलती कार में अचानक आग लग जाने से चालक की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 29, 2026

Dungarpur heartbreaking accident a moving car caught fire and driver was burned alive

साबला। मौके पर जली हुई कार। फोटो पत्रिका

Dungarpur News : डूंगरपुर के साबला के निठाउवा थाना क्षेत्र के रेटूवा-कनोडिया मार्ग पर बुधवार दोपहर एक हृदयविदारक हादसा हुआ। चलती कार में अचानक आग लग जाने से चालक की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई।

थानाधिकारी घनश्याम सिंह के अनुसार, निठाउवा निवासी किशोरीलाल जैन (50 वर्ष) पुत्र बसन्तलाल जैन, बुधवार दोपहर करीब 1 बजे कार से कहीं जा रहे थे। रेटूवा-कनोडिया मार्ग पर अचानक उनकी चलती कार ने आग पकड़ ली। इससे पहले की किशोरीलाल को संभलने या बाहर निकलने का मौका मिलता, आग ने विकराल रूप ले लिया और वे वाहन के भीतर ही फंस गए।

फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सबकुछ जलकर राख हो चुका था। इधर, घटना के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटा रही है।

दो दिन पहले ही मुंबई से लौटा था मृतक

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक किशोरीलाल जैन मुंबई में व्यवसाय करते थे। वे महज 2 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ गांव आए थे। बुधवार को वे अपने भाई पंकज जैन की कार लेकर निकले थे, जिसके दौरान यह भयावह हादसा हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Excise Policy : राजस्थान में आबकारी नीति 2025-29 में बड़े बदलाव, अब शराब होगी और महंगी, देर रात तक बेचने की तैयारी
जयपुर
Rajasthan excise policy for 2025-29 big changes wine become more expensive Ready to sell till late night

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 09:18 am

Published on:

29 Jan 2026 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur News : डूंगरपुर में हृदयविदारक हादसा, चलती कार में लगी आग, चालक जिंदा जला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

…तू टेंशन मत ले, इंजार्ज साहब अपने ही हैं, युवक को फंसाने की धमकी देकर डेढ़ लाख रिश्वत लेते पुलिसवाले अरेस्ट

डूंगरपुर

डूंगरपुर: अदालत ने जानलेवा हमले में 6 दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Court ORder
डूंगरपुर

Dungarpur : राजस्थान में पंचायत चुनाव व जनगणना को लेकर शिक्षक संघ की बड़ी मांग, जिला कलक्टर को लिखा पत्र

Rajasthan Panchayat elections and census duties Teachers association big demand Dungarpur District Collector written a letter
डूंगरपुर

Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले

Police Team
डूंगरपुर

डूंगरपुर नगर परिषद का नवाचार, कचरा संग्रहण के लिए सीएनजी और पेट्रोल के 8 नए वाहन शुरू

Dungarpur News Municipal Council
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.