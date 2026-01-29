Dungarpur News : डूंगरपुर में हृदयविदारक हादसा, चलती कार में लगी आग, चालक जिंदा जला

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक किशोरीलाल जैन मुंबई में व्यवसाय करते थे। वे महज 2 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ गांव आए थे। बुधवार को वे अपने भाई पंकज जैन की कार लेकर निकले थे, जिसके दौरान यह भयावह हादसा हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।