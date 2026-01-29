29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan New Excise Policy : राजस्थान में आबकारी नीति 2025-29 में बड़े बदलाव, अब शराब होगी और महंगी, देर रात तक बेचने की तैयारी

Rajasthan New Excise Policy : राजस्थान में आबकारी नीति 2025-29 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब शराब और महंगी होगी। इसके साथ ही शराब बिक्री देर रात करने की योजना है। यह नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जानें आबकारी नीति में नए क्या बदलाव किए गए हैं?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 29, 2026

Rajasthan excise policy for 2025-29 big changes wine become more expensive Ready to sell till late night

जयपुर. दिल्ली रोड स्थित शराब की दुकान पर लोगों की भीड़। फोटो पत्रिका

Rajasthan New Excise Policy : राजस्थान में शराब को लेकर सरकार ने चुपचाप ऐसा फैसला कर दिया है, जो प्रदेश की कानून-व्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और अपराध नियंत्रण की नीति पर सीधा असर डाल सकता है। आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2025–29 में संशोधन करते हुए सरकार ने शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार सीधे आबकारी आयुक्त को सौंप दिया गया है। यह बदलाव सोची-समझी रणनीति के तहत देर रात तक शराब बिक्री का रास्ता खोलने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यह नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

आबकारी महकमा लंबे समय से शराब दुकानों का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 10 या 11 बजे तक बढ़ाने की पैरवी करता रहा है। अब जब समय निर्धारण का पूरा अधिकार उनके हाथ में है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार भविष्य में राजनीतिक जवाबदेही से बचते हुए अफसरों के जरिए शराब बिक्री का समय बढ़वाना चाहती है? जबकि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने बढ़ते अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को देखते हुए शराब दुकानों का समय रात 11 बजे से घटाकर रात 8 बजे कर दिया था। तब पुलिस और प्रशासन का तर्क था कि देर रात शराब बिक्री अपराधों को बढ़ावा देती है। अब उसी फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से पलटने की जमीन तैयार की जा रही है।

कुंभलगढ़-रणकपुर में बार लाइसेंस शुल्क तीन गुना

कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे सीमित पर्यटक आवागमन वाले क्षेत्रों में बार लाइसेंस शुल्क तीन गुना बढ़ा दिया गया है। स्थानीय होटल व्यवसायियों का कहना है कि यहां पर्यटन साप्ताहिक और सीजनल है, ऐसे में इतनी अधिक फीस अव्यावहारिक है और इससे व्यवसाय प्रभावित होगा।

पार्टी के लिए देना होगा ज्यादा शुल्क

नीति में किया गया एक और बदलाव सीधे तौर पर आम परिवारों पर प्रहार माना जा रहा है। विभाग से रजिस्टर्ड स्थानों पर शादी, रिसेप्शन या अन्य सामाजिक आयोजनों में शराब परोसने के लिए लिए जाने वाले एक दिवसीय लाइसेंस की फीस को 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं घर पर पार्टी के लिए भी अब लाइसेंस लेने पर ज्यादा शुल्क देना होगी।

वार्षिक गारंटी राशि में 12.5 प्रतिशत वृद्धि

नीति संशोधन का दूसरा बड़ा फैसला शराब दुकानों के नवीनीकरण से जुड़ा है। वर्ष 2025–26 की वार्षिक गारंटी राशि को 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2026–27 के लिए तय किया गया है। दुकान पूरे वर्ष चली हो या आंशिक अवधि के लिए, हर स्थिति में बढ़ी हुई गारंटी राशि लागू होगी।

क्लस्टर सिस्टम में भी यही व्यवस्था रहेगी। सरकार भले ही इसे राजस्व बढ़ाने का कदम बता रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसका बोझ अंततः आम उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी बढ़ी हुई लागत की भरपाई शराब के दामों से करेंगे।

अन्य प्रमुख प्रावधान

1- देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की न्यूनतम 3 प्रतिशत आपूर्ति एसेप्टिक ब्रिक पैक में अनिवार्य की गई है, जिसे भविष्य में 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।
2- होटल, रेस्टोरेंट, क्लब बार में सूक्ष्म मदिरा निर्माण इकाई पर पहले दो माह 50 प्रतिशत आबकारी शुल्क में छूट।
3- हेरिटेज व अन्य होटलों के लाइसेंस शुल्क का पुनर्निर्धारण क्षेत्रफल, कमरों की संख्या के आधार पर किया गया।
4- अवसर विशेष लाइसेंस के दुरुपयोग पर लाइसेंस निरस्तीकरण और 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

ये भी पढ़ें

Vasundhara Raje : किसी का दिल दुखाना या तोड़ना भी हिंसा, वसुंधरा राजे ने कहा- पर राजनीति में ऐसा अक्सर होता है
नागौर
Vasundhara Raje said someone Hurting or breaking heart also violence this often happens in politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 08:00 am

Published on:

29 Jan 2026 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan New Excise Policy : राजस्थान में आबकारी नीति 2025-29 में बड़े बदलाव, अब शराब होगी और महंगी, देर रात तक बेचने की तैयारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘UGC कानून सवर्णों के लिए भस्मासुर, वापस नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा पार्टी’, राजस्थान में बीजेपी नेता का बयान

UGC Law Is Bhasmasur for Upper Castes
जयपुर

31 जनवरी से 3 फरवरी तक इन शहरों में फिर बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, शादी सीजन पर संकट !

जयपुर

JDA: जयपुर की इन इमारतों की होगी जांच, सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे बनेगा यू-टर्न, TCB की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

JDA Traffic Control
जयपुर

राजस्थान विधानसभा: वसुंधरा और गहलोत सरकार में बने 10 विधेयक राज्यपाल ने लौटाए, ऑनर किलिंग जैसे विधेयकों पर फंसा पेंच

Rajasthan Assembly
जयपुर

‘मैंने गर्लफ्रेंड को मार डाला’ युवक की एक फेक कॉल ने रातभर जयपुर पुलिस को दौड़ाया, अब सलाखों के पीछे

Jaipur Police
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.