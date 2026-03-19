Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च व नींबू बिके महंगे, आलू-प्याज हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची के दामों में उछाल दिखा। वहीं नींबू पहले से ही महंगा बिक रहा है। देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम आज लगभग यथावत रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। आज आलू 5 से 8 रुपए तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।