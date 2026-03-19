Good News: जयपुर के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा बदलाव, 13.5 करोड़ की लागत से बनेगी मॉडर्न सुविधाओं वाली बिल्डिंग

दरअसल खातीपुरा, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, कालवाड़ रोड और सीकर रोड क्षेत्र की बड़ी आबादी यात्रा के लिए इसी स्टेशन पर निर्भर रहती है। खासकर सीकर की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या यहां काफी अधिक रहती है। ऐसे में स्टेशन पर लगातार यात्रीभार बढ़ रहा है। कोरोना काल से पहले स्टेशन का पुनर्विकास कर नई बिल्डिंग और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण तो किया गया था, लेकिन सेकंड एंट्री नहीं होने के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर एक तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। पीक टाइम के दौरान भीड़ बढ़ने से यह समस्या और भी ज्यादा हो जाती थी।