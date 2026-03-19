जयपुर पुलिस की बड़ी पहल: Ola कैब के SOS से कनेक्ट हुआ अभय कमांड सेंटर, बटन दबाते ही सीधे पहुंचेगी पुलिस

डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस पहले भी कैब और डिलीवरी स्टॉफ के सत्यापन की कार्रवाई कर चुकी है। शहर में 7533 कैब ड्राइवरों की जांच में 205 के आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। वहीं 16,436 डिलीवरी बॉयज के डेटा विश्लेषण में 38 संदिग्ध पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ निगरानी रखी जा रही है और संबंधित कंपनियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है।