राजस्थान दिवस आज: अल्बर्ट हॉल पर 100 से ज्यादा कलाकार देंगे प्रस्तुति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे समारोह में शामिल

पारंपरिक मयूर नृत्य, फूलों की होली तथा अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां खास होगी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की सचिव डॉ. लता श्रीमाली ने बताया कि आज के मुख्य सत्र में ब्रज भाषा के कवियों एवं साहित्यकारों को एक मंच पर एकत्रित किया जाएगा। राजस्थान कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने कहा कि ब्रज भाषा भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है।